Le comédien Ahmed Hassan de Djelfa : Une touche de bonne humeur dans la lutte contre le Covid-19

En ces temps moroses où le paysage culturel national semble marquer le pas face à l’épidémie du nouveau coronavirus (Covid-19), qui fait l’événement à l’échelle mondiale, le comédien et humoriste Ahmed Hassan de Djelfa a choisi le rire et la bonne humeur, pour marquer sa contribution aux efforts de sensibilisation contre cette pandémie.

Cet artiste, habitué des planches à travers nombre d’œuvres théâtrales («Laâoudj oua Loudj», «Atachi « et «Khaouana ou Sarek»), primées à l’échelle régionale et nationale, a choisi, en cette situation sanitaire exceptionnelle traversée par le pays, d’investir les réseaux sociaux, à travers des vidéos de sensibilisation drôles mais ciblées (sur cette épidémie). Ces vidéos, tournées quotidiennement à partir de chez lui, où il applique totalement le confinement imposé à la wilaya, ont obtenu un gros succès auprès de ses fans, qui le suivent chaque jour avec assiduité.



Une initiative très bien accueillie sur les réseaux sociaux



Dès l’annonce des premiers cas de Covid-19 en Algérie, Ahmed Hassan n’a pas hésité à s’investir totalement dans la lutte contre ce virus mortel, en sortant dans les rues, pour appeler ses concitoyens au respect des gestes barrières préconisés par les autorités sanitaires du pays, tout en exploitant, également, sa page facebook et youtube pour la même fin, en s’assurant un taux de suivi considérable de la part des internautes. La décision de confinement imposée à la wilaya ne fut nullement un frein pour lui. Car il continua son combat de sensibilisation contre cette épidémie, à partir de chez lui, en réalisant de véritables œuvres artistiques, dans la seule finalité est de convaincre les citoyens de la dangerosité de ce virus, qui a fauché des dizaines de milliers de vies, à l’échelle mondiale.

Dans un entretien avec l’APS, cette humoriste dans l’âme, qui a toujours semé la bonne humeur, à Djelfa, et dans de nombreuses wilayas du pays, à travers ses représentations théâtrales, a évoqué sa «responsabilité artistique et culturelle», qui lui dicte, a-t-il dit, de «servir sa société, selon ses moyens, en semant un peu de joie, en ces temps particuliers».

Il s’est, en outre, montré «fier et heureux» de l’écho favorable des acteurs de la scène culturelle locale pour ses «œuvres», qui l’ont fortement encouragé à poursuivre sur cette voie.

Parmi eux, le comédien Mohamed Larbi Lebachi, spécialisé dans le théâtre pour enfants et adultes, qui a qualifié Hassan d’«archétype de l’artiste à la haute sensibilité, qui n’hésite pas à relier son travail à la réalité, qu’il exprime avec son art «. Estimant, en outre, que les vidéos, qu’il réalise actuellement sont la «preuve d’un talent artistique indéniable».

«Continue Hassan, ont est avec toi, ton travail est formidable», a-t-il ajouté pour conclure.

Fort des encouragements et soutien de ses fans et de ses confrères de la scène artistique, l’humoriste Ahmed Hassan a exprimé sa conviction, à l’APS, quant au fait que «nous vaincrons cette épidémie avec l’aide de Dieu, mais aussi des efforts des hommes et femmes qui affrontent quotidiennement ce virus sur le terrain, à leur tête, les blouses blanches (corps médical et paramédical). «Je suis optimiste quant à la fin de cette épidémie. La solidarité multiforme des algériens viendra à bout de cette situation sanitaire difficile», a-t-il soutenu.

Pour cet artiste, «rien ni personne ne peuvent venir à bout d’un peuple habitué aux sacrifices, avec la contribution de tout un chacun, l’artiste avec son art et le corps médical avec sa mobilisation, pour sauver des vies, conjugués aux efforts des pouvoirs publics et des services sécuritaires pour endiguer cette épidémie».