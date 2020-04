Le Dr Ilyes Baghli : «Le jeûne du Ramadhan est une bénédiction pour le système Immunitaire»

Le Dr Ilyes Baghli est expert en nutrition et médecine orthomoléculaire et préside la Société algérienne de nutrition et de médecine orthomoléculaire. Il est aussi directeur au conseil international de nutrition et de médecine environnementale. Il indique qu'un patient atteint du Covid-19 peut guérir sans médicament à condition qu’il soit doté d’un bon système immunitaire.

Entretien réalisé par Farida Larbi

El Moudjahid : Dans la médecine moderne, le médicament est-il irremplaçable pour renforcer l’immunité ?

Dr Ilyes Baghli : La médecine conventionnelle ne s’intéresse que de façon marginale au renforcement du système immunitaire. Ce désintérêt est au fondement de la médecine moderne qui s’appuie sur les médicaments. Les molécules qui les composent n’existent pas dans la nature, c’est l’homme qui les invente et leurs effets secondaires sont parfois mortels.

Le paracétamol est l’exemple-type puisque l’excès peut conduire à des lésions du foie, parfois mortelles. Pour comprendre ce recours au tout chimique, ou presque, il est important de rappeler qu’il existe deux conceptions de la médecine. Vous avez d’un côté la médecine qui considère la maladie comme un ennemi à abattre. Dans cette vision de la maladie, les virus, les bactéries, et les parasites sont les ennemis à neutraliser. Et pour y parvenir l'homme invente des molécules et recourt à celles-ci pour les détruire. C’est la vision que nous avons héritée de Louis Pasteur. Elle a donné naissance à l’industrie pharmaceutique avec son lot interminable de médicaments chimiques. A la vision pasteurienne de la maladie, on peut opposer une deuxième vision de la médecine portée et défendue par un contemporain de Pasteur, Antoine Béchamp.

Ce scientifique était à la fois chimiste, médecin et pharmacien. Sa vision de la médecine ne représente pas les bactéries, les virus ou les parasites comme des ennemis à abattre. Bien au contraire, il considère les micro-organismes comme faisant partie intégrante de la dynamique de la vie. Ces germes vont se développer partout où l’environnement leur est favorable. Cette dynamique de la vie est universelle. Elle est commune aux plantes, aux animaux et à l’espèce humaine. Partout où des conditions favorables sont réunies, les plantes poussent, les animaux et les humains se développent.

À l'inverse, partout où les conditions favorables ne sont pas réunies, les plantes ne poussent pas et les animaux et les humains ne s’installent pas. Il en est de même des virus et des bactéries. Ils s’installent et se développent là où ils trouvent un terrain favorable.

Ainsi, partout où vous avez un système immunitaire affaibli, vous avez un «terrain» favorable et par voie de conséquence, un risque de contamination et d’infection virale et bactérienne. Selon cette vision de la médecine, l’effort doit se concentrer sur le « terrain » et, donc, le système immunitaire. En renforçant ce dernier, on rend notre organisme inhospitalier aux virus et bactéries. Cette vision ignorée par la médecine chimique aurait même été adoptée par Louis Pasteur à la fin sa vie. Les historiens lui prêtent en effet cette phrase qui en dit long : «Le microbe n’est rien, le terrain est tout.»

Certains spécialistes restent dubitatifs sur l’efficacité du système immunitaire contre ce virus, au moment où d’autres soutiennent qu’avoir un bon système immunitaire est essentiel…

Je trouve la notion de spécialiste agaçante. Nous n’avons pas besoin d’être spécialiste de quelque chose pour faire preuve de bon sens. Le système immunitaire est une organisation défensive de notre corps contre des micro-organismes qui lui sont étrangers. Il dispose de deux lignes de défenses pour se protéger des intrus. La première ligne est composée de la défense qu’on appelle l’immunité «innée», c’est-à-dire qu’elle n’a pas de mémoire et va donc appliquer une défense toujours identique sans s’adapter au germe qu’elle combat. La seconde ligne de défense est l’immunité « adaptative ». Elle est dotée d’une mémoire qui lui permet de reconnaitre les intrus quand ils se représentent une seconde fois et d’adopter la bonne tactique de combat. Cette seconde ligne fonctionne toujours mieux à la seconde rencontre d’où l’intérêt des vaccins qui permettent à nos lymphocytes T et B d’identifier le talon d’Achille des virus et de les mémoriser. Renforcer l’action de ces deux lignes de défense pour contrer tout micro-organisme, comme le Covid-19, est une évidence. Puisqu’il n’existe ni vaccin ni traitement conventionnel, le système immunitaire est la seule chose sur laquelle vous pouvez compter. La bonne nouvelle c’est que renforcer son système est à la portée de tous.

L’immunité constitue donc la seule arme contre le Covid-19, mais comment renforcer notre système immunitaire pour faire échec à ce virus ? existe-t-il des solutions pour le booster ?

Il existe des nutriments bien connus qui aident notre système immunitaire à agir efficacement en prévention ou en présence de bactérie ou de virus, dont le Coronavirus. C’est l’heureuse nouvelle face au Covid-19 et nous en avons fait l’annonce au Canada le 22 mars dernier. En tant que promoteur de la santé naturelle, et membre de la société internationale de la médecine orthomoléculaire, j’ai été sollicité pour contribuer à l’élaboration d’un protocole de prévention et de traitement du Covid-19. Il repose sur des molécules naturelles connues de l’organisme, solidement documentées et sans effets secondaires. La version préventive de ce protocole est composée de vitamine C, de magnésium et de sélénium. Ce protocole est appliqué par de nombreux médecins indépendants. A mon grand étonnement, cette annonce faite par l’International society of orthomolecular medicine à Toronto, tout comme l’annonce du protocole thérapeutique, composé de vitamine C administrée par voie intraveineuse, qui a permis la guérison spectaculaire de 50 patients chinois atteints du Covid-19, sont ignorés des médias qui préfèrent mettre l’accent sur d’hypothétiques antiviraux ou vaccins qui sont loin d’être aboutis. Pendant ce temps, les gens souffrent et meurent, tout comme l’économie.

On nous a enseigné que la vitamine C constituait un bon moyen de maintenir notre système immunitaire alerte et efficace, dites-nous un peu plus sur cette vitamine ? Quelle serait, selon vous, la définition d’une bonne alimentions ?

La science a démontré que la vitamine C n’est pas une vitamine mais une substance dont le corps a besoin chaque jour en grammes. D’ailleurs, les animaux la synthétisent tous les jours. Ce n’est donc pas une vitamine pour eux. C’est même le secret de la résistance des animaux face aux virus et aux bactéries. Prenons l’exemple d’une chèvre adulte qui pèse en moyenne 70 kg. Elle va synthétiser tous les jours entre 10 et 14 grammes d’acide ascorbique qui est le nom scientifique de la vitamine C.

Cette production naturelle et quotidienne va permettre à son organisme de vieillir moins vite grâce à l’action antioxydante de cette molécule. Cette molécule est aussi au cœur du processus de synthèse de collagène qui va permettre aux animaux de bénéficier d’un bon système cardiovasculaire. Et c’est sans doute la raison pour laquelle les animaux ne font pas de crise cardiaque, fait observer Linus Pauling, le double prix Nobel qui fut un fervent défenseur de ces découvertes scientifiques de premier plan. Cette chèvre, qui produit de la vitamine C, quand elle est agressée par un virus ou une bactérie, son organisme va synthétiser jusqu’à 150 grammes de vitamine C. Ce phénomène a bluffé tous les scientifiques qui l’ont observé. Cette production qui sature l’organisme animal en acide ascorbique a pour effet de le rendre inhospitalier aux virus, bactéries, toxines, poisons… Ces propriétés « in vivo » ont été observées « in vitro » dès le milieu des années 1930 du siècle dernier. Celui qui a découvert la vitamine C et obtenu un prix Nobel pour cette découverte, le professeur Albert Szent Gyorgyi, va d’ailleurs reconnaitre la justesse de ces observations et proposer de relever les apports journaliers recommandés de vitamine C en grammes. Malheureusement, il ne sera pas entendu par les autorités de santé américaines. Pourtant les preuves n’ont pas manqué.

Au milieu des années 1930, le scientifique Jungeblut montre que l’acide ascorbique neutralise la poliomyélite qui reste à ce jour sans traitement. Le scientifique Holden observe le même effet neutralisant sur le virus de l’herpès. Amato observe également le même effet sur le virus de la rage. Les scientifiques Enderling et Langebusch publient une étude qui rend compte de la propriété neutralisante de l’acide ascorbique sur la fièvre aphteuse. Une propriété d’ailleurs qui m’a conduit à proposer la vitamine C à des vétérinaires algériens, dont le docteur Hicham Debili. Ce vétérinaire hors pair a su convaincre les éleveurs à introduire la vitamine C, eux qui faisaient face à une épidémie de fièvre aphteuse qui décimait les agneaux. L’administration de quelques grammes d’acide ascorbique a permis de sauver en Algérie des milliers d’agneaux de la fièvre aphteuse, dont l’organisme n’était pas encore en mesure de synthétiser suffisamment de vitamine C, contrairement aux adultes de leur espèce.

La vitamine C a réussi là où l’approche du tout chimique a échoué. Cette molécule est fascinante, et nous avons depuis les années 1940 du siècle dernier des millions de retours d’expérience qui attestent de son efficacité. Et c’est d’ailleurs cette efficacité qui semble déranger l’industrie pharmaceutique occidentale qui repose, rappelons-le, sur le paradigme de la médecine gérée par le chimique et leurs « preuves évidentes », qui laissent sur le banc de touche les molécules naturelles qui sont non brevetables.

L’exemple le plus révoltant est porté par le meilleur spécialiste mondial de la tuberculose, le professeur américain William Jacobs. Il découvre en 2013 que la vitamine C tue toutes les formes de tuberculose, y compris les formes totalement résistantes aux antibiotiques.