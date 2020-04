Conjoncture : Conséquences sociales désastreuses

Elections reportées, postes-frontières fermés, entreprises à l'arrêt, commerce fermés, déplacements interdits… Ce qui était inimaginable il y a seulement quelques semaines est en train de se produire chaque jour un peu plus, sous les regards ahuris du monde entier. D'après des observateurs, très au fait de l'évolution de l'économie mondiale, le spectre de la grande dépression s'empare de nombreux pays. Les rangs des chômeurs grossissent de jour en jour, sur fond d'une crise sanitaire inédite. La liste des pays touchés s'allonge sans cesse et les craintes que la pandémie de coronavirus ne provoque une crise économique semblable à celle de la grande dépression, se multiplient. Les agences pour l'emploi sont prises d'assaut. Sur les cinq continents, des pays sont proches de la récession, en dépit de vastes plans d'aides promis par les Etats et les institutions financières internationales, se chiffrant en milliards de dollars ou en milliards d'euros. Les mesures de confinement observées par la majorité des pays, ont fait exploser le chômage, pour la première fois depuis des décennies. Plus de deux milliards de personnes sont claquemurés chez elles et le nouveau coronavirus avait déjà fait des dizaines de milliers et paralysait une grande partie de la planète. Les plus grandes villes du monde sont devenues désert, alors que d'ordinaire débordantes de vie, après que pour renforcer la riposte face à la pandémie, il a été ordonné la fermeture des pubs, restaurants, cinémas, salles de spectacles et de sports, centres commerciaux et marchés… Mais aux victimes (malades et morts) de cet ennemi invisible viennent se greffer un nouveau sombre record, en nombre de chômeurs enregistrés, surtout que rester à la maison est devenu le mot d'ordre. Les conséquences sociales, donc, s'annoncent désastreuses. Les chômeurs, travailleurs licenciés ou indépendants privés de ressources se comptent désormais en millions. Le sous-emploi et le nombre de travailleurs pauvres pourraient eux aussi augmenter de manière significative. L'OIT estime qu'entre 8,8 et 35 millions de personnes supplémentaires dans le monde se retrouveront en situation de travailleurs pauvres alors que sa projection initiale prévoyait une baisse de 14 millions au niveau mondial en 2020. L'épidémie de coronavirus fait planer beaucoup d'incertitudes sur l'évolution des prix, entre risques de dépression économique et de déflation si la demande s'écroule durablement, mais avec certaines pressions inflationnistes si les monnaies sont dévaluées, si l'on assiste à des pénuries, etc. Le marché de l'emploi affronte avec la pandémie de coronavirus sa plus «grave crise depuis la deuxième guerre mondiale», 1,25 milliard de travailleurs courant un risque de licenciement ou de réduction de salaire, estime l'Organisation internationale du travail (OIT). Jusqu'à 25 millions d'emplois sont menacés en l'absence de réponse coordonnée à l'échelle internationale, a averti l'Organisation internationale du travail. Le nombre de personnes désireuses de s'inscrire pour percevoir leurs indemnités chômage, augmente alors que des centaines de milliers de personnes pourraient perdre leur emploi et font face à une crise économique sans précédent. Beaucoup ont perdu leur emploi, et beaucoup d'autres vont suivre. Un peu partout dans le monde, les autorités ont procédé à la fermeture des entreprises et des services non essentiels, en interdisant les déplacements inutiles, ces mesures pourraient rester en vigueur durant des mois alors que d'autres pays annoncent chaque semaine de nouvelles restrictions se profilent pour limiter la propagation du coronavirus. Fort heureusement, face à cette «situation d'urgence exceptionnelle», des pays ont adopté des plans d'aide économique, sans précédent depuis la Deuxième guerre mondiale. Des mesures budgétaires, pour contrer le ralentissement économique. Des mesures aussi pour apporter une aide financière directe et immédiate aux travailleurs, en attendant de stabiliser l'économie et de protéger les emplois. Par ailleurs, ces plans sont destinés à aider les petites entreprises. Ces aides massives sont cruciales alors que l'économie mondiale est déjà tombée en récession sur fond de crise financière et pétrolière.

Farid Bouyahia