Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique : Préoccupée par la vulnérabilité des économies des villes

La commission économique des Nations unies pour l’Afrique vient d’appeler les autorités du continent à prendre en considération, dans le cadre de leur stratégie de lutte contre la pandémie de Covid-19, «la vulnérabilité des économies des villes, alors que les gouvernements africains consolident leurs efforts et définissent des mesures de relance pour atténuer les impacts économiques régionaux».

Un aspect qui doit bénéficier d’une «prise en compte adéquate», souligne la CEA. Une recommandation qui s’explique par le fait que les villes, «En tant que moteurs et facteurs de la croissance économique sont confrontées à des risques considérables à la lumière du COVID-19, ce qui a des répercussions sur la résilience du continent à la pandémie». En fait, «Les villes africaines comptent 600 millions d’habitants et représentent plus de 50% du PIB de la région, et leur contribution économique est bien supérieure à leur poids dans la population», explique la Commission. L’analyse de la CEA avertit, dans cette optique que «Les effets de COVID-19 sur l’emploi sont susceptibles d’être graves dans les zones urbaines» où sont concentrés les secteurs de l’économie comme la fabrication et les services, soit 64% du PIB en Afrique et que ces activités «seront durement touchés par les effets liés au COVID-19, entraînant des pertes substantielles d’emplois productifs». Selon les conclusions de la CEA relatives aux impacts économiques du coronavirus, «Les entreprises et les commerces des villes africaines sont très vulnérables aux effets du COVID-19, en particulier les PME qui représentent 80% des emplois en Afrique». A ce titre, l’analyse en question attire l’attention sur le fait que «la consommation et les dépenses urbaines (de produits alimentaires, produits manufacturés, services publics, transport, énergie et services) sont susceptibles de connaître une forte baisse» conséquemment aux confinements imposées aux populations et aux restrictions liés aux COVID. Par conséquent, ce recul important dans le rythme de consommation urbaine liée au COVID-19 «aura un impact sur les chaînes de valeur nationales, y compris les zones rurales», relève la CEA. Cette dernière suggère que «des actions « proactives sont nécessaires pour la reprise économique urbaine, notamment par le biais de mesures visant à renforcer les finances et les capacités des autorités locales en tant que premiers intervenants, à des renflouements à court terme et à des exemptions pour les PME, en limitant la productivité et les pertes d’emploi et la protection sociale pour ceux qui occupent un emploi urbain informel. En plus d'anticiper le potentiel des programmes de travaux publics à forte intensité de main-d’œuvre pour la création d’emplois à moyen terme».

D. Akila