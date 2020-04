EL-EULMA (Sétif) : 10.000 colis alimentaires pour les familles nécessiteuses

Dans la wilaya de Sétif, l’élan de solidarité qui gagne du terrain depuis l’apparition de cette pandémie du Coronavirus Covid-19, s’intensifie jour après jour à travers toutes les communes et atteste une fois encore du degré de disponibilité de nombreux bienfaiteurs qui se joignent à cet effort collectif et consolident fortement l’effort déployé par l’Etat sur plusieurs fronts.

Dans ce contexte, pas moins de 28.663 colis alimentaires ont été déjà acheminés ces jours derniers vers les familles nécessiteuses par les services de wilaya.

Les donateurs ne cessent d’affluer vers les deux centres de stockage qui ont été mis en place au niveau des deux parcs de la wilaya et de la direction des travaux publics.

Des efforts d’autant significatifs quand on sait que l’APC d’El Eulma procédera aussi aujourd’hui à la distribution de plus de 10.000 colis alimentaires en faveur de ces couches vulnérables, indique Tarek Hachani, le président de cette APC. Il souligne par ailleurs que l’allocation 10.000 dinars décidée par le président de la République pour les familles nécessiteuses et celles qui ont été impactée par les mesures de confinement est très bien avancée, sachant que les 9.143 chefs de familles pourront percevoir leur argent jeudi.

Une commune où l’apport des bienfaiteurs s’est également traduit par l’achat d’équipements médicaux d’une valeur de près d’un milliard de centimes pour l’hôpital Saroub-Khathir, ajoute notre interlocuteur. Dans la commune de Sétif, 7.846 familles sont concernées par le versement de l’allocation de 10.000 DA leur permettant d’alléger un tant soit peu les charges du mois de ramadhan au moment où plus de 2.500 couffins de produits alimentaires seront distribuées par les différentes délégations aux veuves et femmes divorcées.

F. Zoghbi