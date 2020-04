Coordination nationale de protection communautaire : Un million de litres de produits stérilisants mis à la disposition des bénévoles

A ce sujet, El Moudjahid s’est rapproché du président de la Coordination nationale de protection communautaire, Omar Benlamara.

Quels sont les axes d'action de votre association ?

La coordination nationale pour la protection communautaire a été fondée en septembre 2019 et nous avons reçu l’agrément du ministère de l’Intérieur en décembre de la même année. Nous avons installé plusieurs bureaux dans des wilayas dont Mila et Batna. Nous prévoyons d’ouvrir d’autres à Bordj Bou-Arréridj et Jijel. Cependant, le coronavirus nous a surpris, chose qui a stoppé provisoirement notre déploiement. Prochainement, nous comptons ouvrir des représentations dans l’ouest et le sud du pays en vue de combattre plus amplement la propagation du virus.

Quelles sont les actions entreprises par l'association ?

Nos actions sont multiples. Nous avons commencé par des actions humanitaires au profit des personnes isolées par le confinement. Dans ce sens, plusieurs kits alimentaires ont été distribués. Puis, nous avons entamé la stérilisation des quartiers au niveau de la wilaya d’Alger et d’autres wilayas. Nous avons signé une convention avec le centre national pour la formation dans l’environnement en vue d'une opération commune visant à désinfecter les rues ainsi que les habitations de Bab El-Oued ainsi qu’au profit du siège de ce centre. Nous effectuons des opérations quasi quotidienne depuis l’apparition du coronavirus dans notre pays. Dimanche, nous avons stérilisé plusieurs commissariats de police au cœur de la capitale. Il faut dire que nous avons mis à disposition de nos bénévoles un million de litre de produits stérilisants.

Que faites-vous en direction des enfants ?

La défense des droits de l’enfant, de la femme, des consommateurs et des citoyens est dans nos statuts. Nous avons pour missions de combattre les fléaux sociaux et participer à l’action humanitaire ainsi qu’à la protection de l’environnement.

Pourriez-vous nous parler de vos équipes ?

Le bureau national est composé de 15 responsables mais nous avons d’autres bureaux au sein des APC. A ce sujet, je peux dire qu’après quatre mois sur le terrain, nous avons 800 adhérents sur l’ensemble du territoire national. 90% de nos bénévoles sont des étudiants. Nous avons également de nombreux cadres. Par conséquent, notre coordination rassemble différentes catégories sociales.

Quelles sont vos futures opérations ?

Prochainement, nous avons initié une action en collaboration avec la ministre de l’Environnement et des Energies renouvelables dans l’ensemble du pays pour sensibiliser la population des quartiers populaires sur l’impérieuse nécessité d’adopter les mesures barrières pour freiner la propagation du Covid-19.

Les citoyens adhèrent-ils à vos démarches ?

Les Algériens sont très satisfaits de nos actions. Les retours sont extrêmement positifs. Un autre signe qui ne trompe pas : nous recevons de plus en plus de demandes d’adhésion. Nous avons, par ailleurs, un bon retour des autorités. Nous écrivons au ministre du Commerce qui est très réceptif.

Nous appelons les citoyens à rester chez eux pour se protéger et protéger les autres car ce virus est mortel et il faut être conscient et responsable.

Sami Kaïdi