Pierre Galand, président de la conférence européenne de soutien et de solidarité avec le peuple sahraoui (EUCOCO) : «Le Polisario a le droit d’être déçu et de se poser des questions sur l’ONU»

Pierre Galand est un fervent défenseur des droits sahraouis à disposer d’eux-mêmes via un référendum. Dans cet entretien, il ne manque pas de fustiger l’ONU qui semble incapable «de respecter ses propres engagements» et la France qui fait obstacle au Conseil de sécurité. Pour lui, «la France joue un rôle contesté et contestable ,alors qu’elle se prétend la patrie des droits de l’homme».

El Moudjahid : Vous venez d’appeler les autorités belges à intervenir auprès du Maroc pour la libération des prisonniers politiques sahraouis en raison de la propagation de la pandémie de Covid 19. Avez-vous des informations sur la situation de ces prisonniers?



Pierre Galand : Nous sommes extrêmement inquiets, car vous savez, comme moi, que le Roi du Maroc a libéré un nombre important, plus de 5.000 prisonniers, parce qu’il y avait une demande expresse qui avait été formulée à la fois par l’ONU, à Genève et à New-York, de tenir compte de la pandémie du coronavirus et de libérer tous les prisonniers qui n’étaient pas condamnés pour des peines graves. On s’aperçoit que le Roi n’a libéré aucun Sahraoui et qui plus est, sont dans des conditions inacceptables. C’est en violation à toutes les règles des conventions internationales. Nous appelons aujourd’hui la Croix rouge internationale à se préoccuper du sort de ces prisonniers et d’exiger de pouvoir les rencontrer.



Avez-vous eu vent de cas de contamination dans les prisons ?

Je n’ai pas de nouvelles précises à ce sujet. La seule chose que je sais c’est que les gens qui sont confinés dans des conditions pareilles ont toute occasion de contracter le virus. Il faut prendre des mesures pro-actives pour prévenir.



Le programme d’action de la conférence européenne de soutien et de solidarité avec lepeuple sahraoui (EUCOCO), dont vous êtes président, a-t-il été chamboulé par la pandémie ?

Nous avons fait ce jeudi 16 avril une réunion par internet avec la task force européenne , le Front Polisario et le représentant du Comité national algérien de solidarité avec le peuple sahraoui, le Dr Ayachi. Nous avons discuté de la situation qui prévaut dans les campements, mais aussi de la campagne que nous menons chaque année et qui permet d’accueillir des enfants en Europe. Aujourd’hui, il n’y a plus de moyens de transports. Comment on peut retourner la situation et faire en sorte d’offrir aux enfants, qui ne peuvent pas venir, les moyens d’avoir des vacances organisées dans les campements ? Nous avons traité aussi de la campagne que nous allons mener pour les prisonniers et des moyens de mobiliser l’aide internationale alors que tout est bloqué. Le gros problème c’est de savoir comment faire face à la pandémie, au manque d’eau potable et alimentaire, ainsi qu’au manque de médicaments. Aujourd’hui les Sahraouis sont sur les stocks de réserve et nous devons voir comment on peut alerter la communauté internationale et faire en sorte que l’on continue à se préoccuper du sort et de la dignité de cette population réfugiée dans les campements.



Le Polisario a fait part de sa déception à l’issue de la dernière réunion du Conseil de sécurité qui n’a pas envoyé un signal clair concernant son soutien uni au processus de paix dirigé par l’ONU. Comment vous expliquez ce qui semble être un parti pris envers le Maroc ?

Qui semble ? Vous employez un mot bien doux. Manifestement l’ONU n’ose pas confronter le Maroc et l’amener à respecter ses obligations internationales par rapport à cette question du Sahara occidental, au respect des prisonniers, au respect des populations dans les territoires occupés et l’accès des observateurs dans ces territoires… L’ONU ne répond ni au Polisario ni même à ceux qui, sur le plan international, sont solidaires de la cause sahraouie. Tout le droit international est en faveur du peuple sahraoui. Nous avons envoyé des lettres, nous avons entamé des démarches tant à Genève qu’à New-York pour alerter le Secrétariat général. Mais effectivement le Front Polisario a le droit de non seulement être déçu, mais aussi de se poser des questions : Est-ce que l’ONU est encore capable de respecter ses propres engagements ? Est-ce que l’ONU est capable de respecter le droit international et de faire respecter le droit international ? On se trouve confronté à des questions essentielles qui régissent en fait le statut même de la communauté internationale et le statut même de l’ONU. Le front Polisario a envoyé une note au SG de l’ONU pour dire non seulement sa déception, mais pour dire aussi que cela ne pouvait pas continuer comme cela ,qu’il fallait sortir de l’ornière dans laquelle aujourd’hui se sont installés les Nations-unies.



A ce jour, le SG de l’ONU n’a pas procédé à la nomination d’un nouvel envoyé spécial pour le Sahara occidental. Quel serait selon vous le profil idéal pour occuper ce poste et pensez-vous acceptable les conditions préalables du Maroc ?

Le Maroc doit arrêter de faire obstacle dès qu’il s’agit de nommer une personne objective, quelqu’un qui dit j’entends faire respecter le droit international et qu’il faut avancer de manière sérieuse vers un processus permettant l’autodétermination du peuple sahraoui. C’est là le problème. Dès que la personnalité qui est pressentie ou qui est quasi-désignée par le SG de l’ONU est connue des Marocains, ils font obstacle et le SG cède devant leur réaction. On l’a vu avec les deux propositions d’Envoyé spécial ,qui ont été renvoyées du fait du Maroc. C’est inacceptable.C’est comme si il n’y avait que le droit du plus fort qui compte et qu’il suffit que derrière il y ait au sein du Conseil de sécurité suffisamment de complicité, notamment de la France qui est un membre permanent, et de certains Etats, pour que toute la machine se bloque. Je pense que déjà le congrès du Front Polisario avait essayé de préciser ses attentes, en disant : «Nous allons continuer à faire confiance et en bonne foi aux Nations unies et au SG , si des progrès sont fait dans la bonne direction, mais si c’est pas le cas nous en tirerons les conclusions»



Pensez-vous qu’une personnalité africaine à ce poste pourrait mieux faire avancer le dossier ?

Moi je ne vais pas dire qu’il y a un bon ou un mauvais choix de continent. Quand vous parlez de l’Afrique, l’Union Africaine a précisé sa position malgré l’entrée du Maroc au sein de l’Organisation, et il y a des pays qui sont extrêmement clairs par rapport à la situation. L’Afrique a émis en tant que UA -et comme cela était la tradition du temps de l’OUA- des avis très clairs sur le processus de décolonisation. L’ONU devrait simplement les enregistrer et les acter. A l’époque l’UA avait désigné l’ancien président du Mozambique comme porte-parole et cette personnalité a fait un effort énorme pour aller aux Nations unies pour faire entendre la voix de l’UA, mais on l’a laissé simplement parler dans le désert. Alors si demain, le fait de nommer un africain devait aboutir à ce que cela soit une voix dans le désert , cela sera comme avec

M. Kohler. Il était pourtant une personnalité imminente, ancien président de l’Allemagne, pays qui d’ailleurs a aujourd’hui une position extrêmement clair sur le dossier du Sahara occidental ,en réaffirmant son droit à l’autodétermination et sa solidarité avec le peuple sahraoui. Il y a aujourd’hui suffisamment d’éléments pour que tant du côté africain, avec l’UA, que du côté de l’Europe, avec des pays comme l’Allemagne, on puisse faire avancer le dossier. Maintenant, on espère que M. Guterres va comprendre ce message et qu’il va essayer de faire en sorte que son intervention en direction du Conseil de sécurité soit un peu plus efficace et soit un peu plus probante de la bonne volonté des Nations unies



Le processus de paix auquel Horst Kohler avait réussi à donner une nouvelle dynamique avec l’organisation de deux tables rondes semble compromis, peut-il encore être sauvé ?

On peut toujours. Cela serait aussi très mauvais pour les Nations unies, très mauvais pour le droit international, pour l’ordre de l’état de droit de par le monde, de dire : «Ah, le processus de paix ne peut plus être sauvé». Cela veut dire quoi ? Qu’il faut trouver une autre formule. Et l’autre formule serait quoi ? De revenir à l’affirmation du droit à l’autodétermination du peuple sahraoui. Et par quels moyens ? Le processus le plus habituel c’est la négociation. Et la négociation doit aboutir. Aujourd’hui, l’appel aussi bien du Front Polisario que des pays amis, africains, en Amérique latine, dont on entend encore les voix à Genève ou à New-York, est de respecter le droit international. Je pense, plus que jamais, que la règle du droit et de l’état de droit doit être respectée.Il faut donc que l’on intervienne et que l’Europe joue son rôle. Il faut espérer que la Cour de justice européenne va contribuer à jouer ce rôle là pour rétablir les règles de droit international, de dire quelles sont les conventions internationales autour desquelles une négociation doit être entreprise et doit pouvoir aboutir grâce aux pressions internationales, à la solidarité internationale et surtout grâce au fait qu’il y a le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.



Si demain les Sahraouis venaient à reprendre les armes pour arracher leur indépendance, comprendriez-vous leur position ?

Tous les peuples dans leur aspiration à la décolonisation, dans leur aspiration à leur émancipation et à leur liberté ont mené des combats. Certains, comme Ghandi, ont pu le mener avec des moyens pacifiques. C’était une bataille et il l’a gagnée parce qu’il y avait tout un peuple qui a suivi avec force une proposition, qui était celle de Ghandi. Nelson Mandela a fait 17 ans de prison pour plaider la cause de la lutte contre l’apartheid et donc aussi une forme de décolonisation de l’Afrique du Sud. Il a fini par gagner. Il y a des formes différentes de lutte. Quand à l’époque, Salvador Allende arrive au pouvoir, il a l’occasion de le faire à un moment historique où il peut être élu démocratiquement. Le peuple sahraoui a choisi au départ la lutte armée parce qu’il n’y avait pas d’autres qui se présentaient à lui. Il n’était pas entendu. Il a entrepris la lutte armée parce qu’il avait été volé de son droit .A ce moment là, l’ONU intervient et met autour de la table, le Maroc et le Front Polisario .On a abouti à une conclusion, celle de réaliser le droit à l’autodétermination via un referendum. 26 ans plus tard, le référendum n’a toujours pas eu lieu. Si l’ONU ne témoigne pas d’une volonté de mettre en œuvre le référendum, il est tout à fait compréhensible que le peuple sahraoui retourne au seul autre moyen dont il dispose pour se faire entendre même si cela doit être la lutte armée.



Qui selon-vous porterait la responsabilité d’une guerre au Sahara occidental ?

Qui fait la guerre aujourd’hui, qui a plus de 100.000 hommes déployés dans les territoires sahraouis ? Qui a une police, qui exerce un contrôle absolument inacceptable, intolérable, d’un régime d’occupation militaire et policière dans les territoires sahraouis ? C’est le Maroc. Le faiseur de guerre aujourd’hui c’est le Maroc. Ce n’est pas le peuple sahraoui ni le Front Polisario. Il y en a un qui est en guerre, c’est celui qui est entrain d’occuper le territoire, qui a déployé un mur, qui a miné complètement le territoire sahraoui et qui réprime le peuple. Il ne faut pas se tromper dans ce débat. Il y a une guerre qui a lieu, c’est celle du Maroc contre le peuple sahraoui qui cherche les moyens les plus légitimes pour faire entendre sa voix en ayant recours aux Nations unis qui sont censées porter le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. Si cette institution ne le fait pas, quel autre moyen a donc le peuple sahraoui ? Aujourd’hui, il n’y a pas moyen de dire que les Sahraouis n’ont pas voulu la paix. On ne peut pas dire qu’ils n’ont pas voulu une négociation pacifique, ils ont témoigné d’une patience admirable. Il faut mettre en avant leur confiance en les Nations unies à qui, ils ont demandé de leur dire par quel moyen ils peuvent obtenir leur droit .



La position de la France, soutien indéfectible du Maroc, justifie-elle à elle seule l’incapacité de l’ONU à aller vers un règlement définitif du dossier sahraoui ?

La France porte clairement une très lourde responsabilité. Mais il faut distinguer la France de tous ces militants pro-sahraouis, de la solidarité internationale, des juristes internationaux français qui nous aident beaucoup dans le soutien aux droits du peuple sahraoui. Il apparait aux yeux de beaucoup que le Maroc n’est finalement qu’un protectorat français, et que si le Roi du Maroc tient encore sa couronne, malgré la crise et toutes les difficultés qu’il a, c’est essentiellement grâce à l’appui de la France. La France a une responsabilité évidente dans la situation. Non seulement au Conseil de sécurité où elle fait obstacle très régulièrement, mais aussi en Europe où nous avons découvert ses manœuvres dans la commission européenne pour favoriser et obtenir la signature de l’accord entre l’Europe et le Maroc concernant les accords de pêche et les accords agricoles . La France considère que le Maroc participe de sa géopolitique en Afrique. Cela n’est pas nouveau. Et le Maroc s’est toujours présenté comme l’allié le plus fidèle de la France mais aussi de l’Europe. Il utilise par ailleurs, la communauté marocaine dans nos pays, France, Belgique, Hollande, pour faire pression. La France joue un rôle contesté et contestable alors qu’elle se prétend la patrie des droits de l’Homme. Elle ne s’anoblit pas dans l’attitude qu’elle a de soutenir de manière quasi aveugle le Maroc dans ses prétentions sur le Sahara occidental. Elle devrait regarder la manière dont elle gère sa politique à l’extérieur.

Entretien réalisé par : Nadia Kerraz