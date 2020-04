Grand angle : Les alliés

Le confinement auquel est astreint le monde a, tout compte fait, du positif. Indépendamment de son effet immédiat sur l’environnement, il permet surtout de méditer sur le non- sens de certaines mesures antihumanistes et que nous avons du mal à en saisir le maintien en cette période de pandémie. La déclaration du Secrétaire général de l’Organisation du traité Atlantique-Nord, Jens Stoltenberg, sur la matinale de la radio Europe 1, illustre cet illogisme alors que la conjoncture dicte d’autres réflexes et approches. Après avoir évoqué la pandémie actuelle, le patron de l’Otan a effectué un surf sur la vague meurtrière du Covid- 19, pour une subtile transition sur la situation en Syrie en présentant une offre de service sur un éventuel cessez-le-feu. Pour y parvenir, le SG de l’Otan compte sur l’appui des alliés sans omettre, bien sur, celui de Moscou. Toujours sous couvert de la crise sanitaire, Jens Stoltenberg qualifie la situation en Syrie de «très préoccupante puisque les hostilités se poursuivent et les victimes sont nombreuses», dit-il. Mais, en fait, de quelles victimes parle le patron de l’Alliance ? Celles que l’ingérence étrangère a entrainées, dans son sillage, de façon directe ou par procuration, comme c’est le cas actuellement en Libye, ou celles désignées, pudiquement, de «collatérales», résultat des sanctions de Washington et de Bruxelles imposées à ce pays et maintenues en plein pandémie. Si le régime de Damas et ses alliés dénoncent ces mesures en les qualifiant de «terrorisme d’Etat» tout en assurant que la population civile en est la principale victime, du côté de la Maison-Blanche et de l’Union européenne on continue à vanter «un dispositif ciblé», qui vise uniquement la capacité de répression du pouvoir syrien. Dans cette empoignade, qui occulte carrément l’urgence de la lutte contre le coronavirus, évoquer un projet de cessez-le-feu que russes et turcs y parviennent, tant bien que mal, à maintenir conjointement sur le terrain, est hors temps face à l’impérieuse nécessité de suspendre les sanctions qui empêchent jusqu’ici l’acheminement de l’aide médicale et humanitaire indispensable à une population en danger. «La paix durable» évoquée par Jens Stoltenberg passe d’abord par un geste fort de Washington et de Bruxelles… ses alliés.

M. T.