Golfe arabe : Des vedettes iraniennes «frôlent» des navires de guerre US

Onze vedettes du corps des Gardiens de la Révolution iraniens «se sont approchées à plusieurs reprises et ont harcelé» six navires de guerre américains qui effectuaient une mission conjointe de surveillance dans le Golfe, affirme le Pentagone.

Ce dernier a dénoncé, mercredi, des manœuvres «dangereuses» d’embarcations des Gardiens de la révolution iraniens à proximité de navires de guerre américains patrouillant dans le Golfe, selon plusieurs médias.

L’US Navy a fait état de 11 vedettes du corps des Gardiens de la Révolution iraniens, qui «se sont approchées à plusieurs reprises et ont harcelé» six navires de guerre américains qui effectuaient une mission conjointe de surveillance des voies maritimes dans les eaux internationales du nord du Golfe.

Les vedettes iraniennes sont passées à plusieurs reprises devant et derrière les navires américains, s’approchant très près et à grande vitesse, a précisé l’US Navy dans un communiqué. Ils se sont approchés à 50 mètres du porte-hélicoptères USS Lewis Puller et à moins de 10 mètres de la proue du navire de patrouille Maui, selon la Navy américaine, qui a publié des photos de l’incident.

Les équipages américains ont lancé des avertissements et activé leurs sirènes.

Soulignant le comportement «dangereux et provocateur» des Gardiens de la révolution, le Pentagone a souligné que les forces navales américaines «resteraient vigilantes».

La zone du Golfe, notamment le détroit d’Ormuz, situé entre l’Iran et le sultanat d’Oman, est en proie à des tensions chroniques. Des navires occidentaux y patrouillent régulièrement pour assurer la liberté de navigation après plusieurs incidents ayant impliqué les Gardiens de la révolution l’an dernier.

Des sous-marins nucléaires annoncés



Au chapitre défense, Téhéran a fait part de son intention de construire des sous-marins nucléaires capables d'opérer dans les eaux internationales, a annoncé le commandant de la Marine iranienne. «Les sous-marins nucléaires peuvent évoluer dans les eaux internationales pendant de longues périodes sans avoir besoin de fréquemment se ravitailler en carburant», a déclaré Hossein Khanzadi, cité par la télévision d'Etat.

Ce projet concorde avec le programme de défense du pays, a-t-il ajouté. L'Iran a déjà construit un sous-marin Fateh (Conquérant) de 600 tonnes capable d'opérer pendant cinq semaines immergé à une profondeur de 200 mètres. «Ce sous-marin de fabrication nationale est équipé de torpilles, de mines marines et de missiles de croisière», a ajouté le commandant de la Marine iranienne.

R. I.