Yemen : Le Conseil de sécurité de l’ONU appelle à un cessez-le-feu

Le Conseil de sécurité des Nations unies a appelé, vendredi, à un cessez-le-feu dans tout le Yémen après les développements positifs de la situation observés récemment dans ce pays.

«Les membres du Conseil de sécurité ont appelé les houthis et le gouvernement du Yémen à dialoguer de manière constructive sur les propositions de l'envoyé spécial (du secrétaire général de l'ONU) Martin Griffiths appelant à un cessez-le-feu à l'échelle nationale, à des mesures de construction de la confiance et au redémarrage du processus politique, dans la perspective de parvenir à un accord sur ces sujets aussi vite que possible», a déclaré le Conseil de sécurité dans un dossier de presse transmis à l'issue de la réunion de jeudi sur le Yémen.

Les membres du conseil ont également souligné l'importance vitale des mesures humanitaires et économiques et de l'accès aux personnes dans le besoins afin d'alléger les souffrances du peuple yéménite, mesures qui revêtent une importance particulièrement grande à la lumière de la pandémie du Covid-19.