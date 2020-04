Protection des prisonniers politiques sahraouis au Maroc : M. Ghali appelle l’ONU à agir

Le président de la République sahraouie, Brahim Ghali, a appelé les Nations unies à protéger les prisonniers politiques sahraouis dans les prisons marocaines face au danger du nouveau coronavirus.

Dans un discours à la nation, retransmis par l'agence de presse (SPS), le président sahraoui, secrétaire général du Front Polisario, a alerté les Nations unies que les prisonniers politiques sahraouis vivent dans des conditions déplorables dans les prisons marocaines au moment où le monde lutte contre la pandémie du Covid-19.

Il a appelé l'organisation onusienne à agir pour protéger le peuple sahraoui dans les territoires occupés du Sahara occidental, en particulier les prisonniers politiques sahraouis dans les geôles de l'occupation marocaine, ajoutant que le Maroc assume la pleine responsabilité des circonstances de la situation actuelle.

Le président sahraoui avait déjà appelé les Nations unies à intervenir en urgence pour la libération des prisonniers politiques sahraouis des prisons marocaines avec l'escalade du nouveau coronavirus, dans une lettre adressée au secrétaire général de l'organisation, Antonio Guterres, en mars dernier.

Ibrahim Ghali a, dans son discours à la nation, salué la réponse positive du peuple sahraoui aux mesures mises en œuvre par le gouvernement sahraoui pour faire face à la pandémie, rappelant que la situation internationale due à la pandémie du Covid-19 nécessite un strict respect des mesures de prévention.

Le président Ghali a, en outre, salué l'énorme travail accompli par le personnel de la santé et les autorités administratives et sécuritaires pour faire face et prévenir contre cette pandémie qui secoue le monde.

Le 19 mars 2020, le gouvernement sahraoui a mis en place une série de mesures pour faire face à la pandémie.

Un Mécanisme national de surveillance et de prévention du coronavirus (COVID-19) a également été créé pour contrôler et surveiller la pandémie.