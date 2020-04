Ministère de la solidarité : Un programme «spécial confinement» pour la famille algérienne

Pour remédier à cette situation la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaoutar Krikou, a présidé hier une réunion extraordinaire en présence de la présidente de la Délégation nationale de l’enfance, Meriem Cheurfi, et du Dr Bekkat-Berkani, membre de la commission scientifique de suivi et d’évaluation du Covid-19, ainsi que des spécialistes en médecine et en psychologie.

«Les cellules de proximité ont constaté lors des caravanes de solidarité dédiées aux familles nécessiteuses, un changement dans le comportement des familles algériennes et des difficultés d’adaptation», a indiqué le ministère. Dans cet ordre d’idées, Mme Krikou a décidé la mise en œuvre d’un plan de sensibilisation et d’information au profit des familles algériennes. «Il s’agit d’un programme adapté qui sera diffusé sur les médias nationaux animé par des spécialistes qui sera élargi au post-confinement, afin de prémunir la famille des conséquences et séquelles du confinement sanitaire», a précisé le ministère qui a décidé d’opter pour des initiatives d’anticipation.

Neïla B.