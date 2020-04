Solidarité : Un incroyable élan du cœur

À la veille du mois sacré de Ramadan, nous ne pouvons qu’être fiers de l’esprit d’organisation des Algériens qui font front main dans la main avec les services publics pour combattre la maladie. Ainsi, malgré la crise sanitaire ils font preuve d’un sens de solidarité et de citoyenneté mettant du baume au cœur. Nombreuses sont les images de ces jeunes volontaires qui n’ont pas hésité à donner de leur temps pour rendre visite aux personnes vulnérables et isolées, apportant parfois de la nourriture et luttant ainsi contre la détresse et la tristesse.

Il faut dire que la population participe activement à l’effort national en agissant à titre individuel pour le bien collectif à travers le respect des règles sanitaires strictes mises en vigueur, par un engagement massif d’anonymes dans le milieu associatif. Des campagnes de sensibilisation et de désinfection des lieux publics et des structures hospitalières complètent ces actions.

Les réseaux sociaux ont, par ailleurs, énergiquement influencé le regard de la société sur elle-même et cela de façon positive à travers la diffusion de témoignages mettant en avant l’émergence de talents insoupçonnés, notamment sur les questions scientifiques, logistiques et par la diffusion de discours fédérateurs et bienveillants appelants tout un chacun à une participation active dans la lutte contre la pandémie.

D’ailleurs et dans ce cadre, plusieurs médecins, radiologues et spécialistes n’ont pas hésité à proposer leurs services sur ces mêmes réseaux au profit des malades et personnes présentant des symptômes.

Par ailleurs, le chef de l’Etat a décidé d’octroyer une allocation de 10.000 DA aux familles affectées par la crise du coronavirus rassurant, ainsi, les familles nécessiteuses impactées par la crise sanitaire.

Les entreprises publiques et privées ne sont pas en reste de cet élan de cœur. Plusieurs d’entre elles ont mis la main à la poche pour fournir les services de santé en matériaux médicaux et produits de premières nécessités ainsi que de la matière première au profit du milieu associatif.

D’autre part, les commerces de proximité et la grande distribution ont mis en place, dans plusieurs villes, des services de livraison à domicile via des plateformes et/ou par téléphone pour approvisionner l’ensemble des couches de la société, notamment celles qui n’ont pas accès aux nouvelles technologies.

Sur un autre registre, nul ne peut oublier le dévouement et les efforts déployés par l’Armée nationale populaire qui a ouvert un pont aérien avec la république populaire de Chine permettant de ramener, en un temps record, des tonnes d’équipements destinés à la lutte contre la pandémie.

Enfin, la famille du sport s’est aussi distinguée, ainsi la Fédération algérienne de football a récolté la somme de 16 milliards de centimes de dons, en seulement 48 heures, au profit du compte national de solidarité contre le Covid-19. Que des gestes qui témoignent de la solidarité des Algériens face à l’adversité.

Sami Kaidi