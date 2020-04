Centre de l’Académie de la FAF de Khemis Miliana : Accueil des malades en phase finale de rémission

Le centre de l’Académie de la Fédération algérienne de football (FAF) de Khemis Miliana (Ain Defla), a ouvert ses portes pour accueillir les malades en fin de rémission du nouveau coronavirus (Covid-19), a annoncé vendredi l’instance fédérale sur son site officiel.

L’ouverture de l’Académie de Khemis Miliana intervient, après celle du Centre technique national de football (CTN) de Sidi Moussa qui accueille depuis déjà une semaine, le corps médical et paramédical de l’hôpital Zmirli d’El-Harrach.

«En effet, après la visite avant-hier du wali d’Ain Defla, El-Bar Mbarek, il a été décidé à ce que ledit centre soit mis à la disposition de la wilaya (à travers la Direction de la jeunesse et des sports) et du secteur de la santé», a indiqué la FAF dans un communiqué. Il est à rappeler que, depuis jeudi, le CTN a accueilli trente-deux membres du corps médical et paramédical (entre médecins, pharmacien et infirmiers), alors que le centre de Khemis Miliana qui dispose de trente lits pour les malades et quatre autres pour le corps médical, a vu l'admission de patients pour un confinement en phase de rémission.