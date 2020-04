COMMENTAIRE : Leçon de patriotisme

En dépit des pertes enregistrées, la catastrophe redoutée par certains milieux, pris de panique et de psychose, a été évitée. Le plan d’action articulé autour de plusieurs axes dévoilé par le gouvernement sur instructions du Président de la République a fonctionné. Outre l’efficacité les mesures annoncées, il faut souligner la discipline et la compréhension des citoyens, conscients du danger que représente la maladie et qui ont grandement facilité la tâche de plusieurs services engagés dans cette lutte.

En respectant strictement les consignes, les Algériens ont fait montre d'un degré de civisme et d’organisation inégalable. Le Chef de l’Etat suit de près la situation et attache beaucoup d’intérêt à l’application stricte des mesures prises comme en témoigne la visite effectuée dans plusieurs hôpitaux de la capitale. Le Chef de l’Etat a annoncé d’importantes décisions au profit du personnel médical qui fait face avec détermination, dévouement et courage à cette épidémie, il a livré des messages d’espoir et a rassuré les citoyens sur l’engagement et la mobilisation de l’Etat pour endiguer la maladie.

Les plus hautes autorités du pays continuent de mobiliser d’importants moyens à travers l’achat de produits médicaux. Sur un autre plan, des mesures sociales sont annoncées par le gouvernement pour aider et accompagner les familles démunies et vulnérables durant cette période difficile. Des aides et primes sont décidées conformément à la politique de protection sociale, doctrine immuable de l’Etat. Elles viennent s’ajouter à l’élan de solidarité et d’entraide, valeurs et principes ancestraux, par lesquels est connu le peuple. Les Algériens se sont montrés solidaires et unis durant cette crise sanitaire. Cette conjugaison d’efforts et la discipline dont ont fait preuve les citoyens est une preuve supplémentaire sur le sens élevé de civisme et de patriotisme dans ce combat contre la maladie. En respectant strictement et scrupuleusement les consignes de confinement pour la sauvegarde de la vie des citoyens et pour empêcher la propagation du virus, les Algériens ont donné une belle leçon de citoyenneté au monde.

M. Oumalek