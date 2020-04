Examens de fin d’année : Les propositions des syndicats

Le Syndicat national des travailleurs de l’Education estime dans une lettre adressée à la tutelle que les cours à distance «ne sont pas une solution adéquate» pour rattraper les cours du troisième trimestre et que les élèves qui n’ont pas de connexion Internet ne peuvent accéder à ces leçons.

Devant cette situation, le SNTE a émis une série de propositions et demandé en premier lieu l’annulation des examens du 5e et du BEM tout en maintenant celui du Baccalauréat qui devrait toutefois se dérouler à la fin août ou au début septembre, en fonction de l’évolution de la situation sanitaire. «Etant donné que le programme scolaire a été achevé à environ 80% pendant les deux premiers trimestres, nous suggérons que le passage à tous les niveaux se fait selon le calcul de ces deux trimestres y compris pour les classes d’examens du BEM et de la 5e. Aussi, nous souhaitons le report du Bac jusqu’à la fin août ou début septembre avec fixation du seuil des cours en raison de la situation exceptionnelle», indique le syndicat dans sa lettre postée sur sa page Facebook. Pour sa part, l’Union nationale des personnels de l’Education et de la Formation considère par la voix de son président que le problème se pose beaucoup plus pour les classes d’examens si le confinement sera prolongé. «Pour les autres classes, le passage aux classes supérieures se fera sur la base des évaluations des élèves au cours du premier et deuxième trimestre», explique M. Messaoud Amraoui, joint, hier, par téléphone. Le même responsable plaide également à la programmation de séances de rattrapage à la prochaine rentrée scolaire.

Pour les examens de fin d’année, le président de l’UNPEF propose de mobiliser tous les établissements scolaires et tous les personnels et cadres afin de limiter à 10 le nombre maximal des élèves dans une classe d’examen. «Ainsi, on pourra garantir le respect de la distance nécessaire entre les élèves et les enseignants surveillants», a-t-il souligné, appelant le ministère de l’Education nationale à fixer le programme et les dates d’examens afin de mettre fin au suspens et au stress que vivent les élèves afin de leur permettre de commencer les révisions dans des conditions psychologiques plus confortables. Pour le Conseil des lycées d’Algérie (CLA), la situation exceptionnelle que vit le pays nécessite des solutions exceptionnelles devant garantir à la fois la sécurité des élèves et des enseignants. Il propose à la tutelle de prendre en considération les cours dispensés lors du premier et deuxième trimestre, arguant que les cours à distance proposés actuellement aux élèves en cette situation de pandémie ne permettent pas d’évaluer ces derniers en l’absence d’interaction avec les enseignants. «Nous ne sommes pas contre l’annulation de l’examen du fin de cycle primaire, sujet de débat même avant la survenue de la pandémie du Covid- 19», a relevé le président de cette organisation syndicale, Zoubir Rouina. A propos des examens du BAC et du BEM, il préfère attendre le programme qui sera fixé par le ministère de l’Education nationale pour le débattre et apporter ses propositions.

Salima Ettouahria