Universités : Mise en ligne d’un portail des ressources

«Il s'agit d'une initiative de la tutelle entrant dans le cadre de la mise en oeuvre des mesures prises par l'Etat dans la lutte contre le coronavirus Covid-19», a précisé à l'APS Pr Balaska, vice-recteur des relations extérieures, de la coopération et des manifestations scientifiques.

«Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a procédé à la mise en ligne d'un portail regroupant les liens de tous les établissements algériens et à travers lequel les étudiants pourront télécharger les cours gratuitement (même s'ils n'ont pas d'unités)», a-t-il expliqué.

Les universités algériennes, à l'instar de celle d'Oran-1, ont été informées jeudi dernier par la tutelle quant à l'ouverture, à titre gracieux, de l'accès par les opérateurs téléphoniques aux ressources pédagogiques publiées dans les établissements universitaires.

Le portail http://elearning-mesrs.cerist.dz a ainsi été publié pour être référencé sur les sites web des universités et les réseaux sociaux pour en assurer une large diffusion auprès des étudiants, a-t-on indiqué, signalant que le portail sera mis à jour au fur et à mesure de l'ajout de nouvelles ressources.

Le vice-recteur de l'Université d'Oran-1 a fait savoir que 82 % des cours et travaux dirigés (TD) sont en ligne sur la plateforme télé-enseignement de son établissement (https://elearn.univ-oran1.dz/), ce qui représente 2.272 cours pour les trois niveaux (Licence, Master et Doctorat).

La même plateforme enregistre 900 comptes créés pour les enseignants et 5.400 autres pour les étudiants dont près de la moitié (2.612) sont aussi inscrits sur la plateforme utilisable sur smartphone (Moodle App).

La mise en ligne du portail des ressources pédagogiques des universités algériennes a coïncidé, jeudi dernier, avec la célébration de la Journée du Savoir (Youm el-ilm), rappelle-t-on.

Dans sa lettre adressée à cette occasion au corps enseignant et aux étudiants, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Chems Eddine Chitour a insisté sur le défi à relever face à la conjoncture sanitaire afin de mettre en œuvre «les solutions les plus élégantes pour aller à la conquête du savoir».