Championnat saoudien : Doukha favorable à un arrêt définitif de la compétition

Le gardien de but international algérien d'Al-Raed (Div.1 saoudienne de football), Azzedine Doukha, s'est dit «favorable» à un arrêt définitif du championnat, suspendu en raison de l'épidémie du nouveau coronavirus (Covid-19).

«Les deux à trois équipes qui se disputent le championnat ne voudront pas arrêter définitivement le championnat. Mais si le monde reste toujours confronté à cette crise pour un moment, je suis pour l'arrêt de la compétition définitivement», a-t-il déclaré jeudi soir à l'émission «Sada Al-Malaeb» de la chaîne MBC.

À l'instar des autres championnats arabes, le championnat saoudien est suspendu depuis plusieurs semaines en raison du Covid-19.

«L'entraînement collectif et les matchs me manquent énormément. En ce qui me concerne, je continuer toujours de travailler en solo sur un petit terrain jouxtant mon domicile», a-t-il ajouté, estimant qu'une éventuelle reprise nécessitera «une préparation à zéro pouvant aller jusqu'à un mois». Avant la suspension du championnat, Al-Raed pointait à la

7e place avec 32 points, loin derrière Al-Hilal, solide leader avec 51 unités, à huit journées de l'épilogue.

Doukha (33 ans) s'était engagé en mai 2018 pour deux années avec Al-Raed, en provenance de l'autre club saoudien d'Ohod, qu'il avait rejoint en 2017 du NA Husseïn-Dey (Ligue-1/ Algérie). Il serait convoité par des formations du Golfe, après avoir été l’auteur de belles prestations lors de la phase aller du championnat.

Outre Doukha, quatre autres internationaux algériens évoluent en Arabie Saoudite : Youcef Belaïli (Ahly Djeddah), le portier Rais M'bolhi (Al-Ittifaq), le portier Malik Asselah (Al-Hazm), et le défenseur Djamel Eddine Benlameri (Al-Shabab).