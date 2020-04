Le ministre de la Santé à Tizi-Ouzou :La situation est maîtrisée

Le ministre de la santé, de la population et la réforme hospitalière, Abderahmane Benbouzid, a effectué Samedi une visite du travail et d’inspection dans la wilaya de Tizi-Ouzou où il s’est enquis sur les conditions de prise en charge des patients contaminés au Coronavirus et les moyens mis à disposition des personnels de la santé.

PUBLIE LE : 18-04-2020 | 13:00