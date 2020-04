Télécommunications : L’Algérie déterminée à développer son activité spatiale

Le ministre de la Poste et des Télécommunications, Brahim Boumzar, a mis en avant jeudi la détermination de l’Algérie à développer son activité spatiale nationale dans le domaine des télécommunications, selon un communiqué du ministère.

S'exprimant lors de la séance d’ouverture de la 43e session de l’Assemblée générale d’ARABSAT, tenue en visioconférence en raison de la propagation du Covid-19, le ministre a souligné que l’Algérie réaffirmait sa détermination à coopérer avec ARABSAT et à tirer profit de sa grande expérience dans ce domaine vital.

Affirmant qu’ARABSAT figurait parmi les projets communs les plus réussis, le ministre a qualifié ARABSAT de «pionnière» dans le domaine des télécommunications spatiales pour ses services fournis au Monde arabe depuis plus de 40 ans, souhaitant la création, dans la région arabe, d’organisations semblables dans tous les domaines.

Lors de cette réunion présidée par le royaume hachémite de Jordanie, M. Boumzar a rappelé que «l’Algérie, tout en étant déterminée à développer son activité spatiale nationale dans le domaine des télécommunications, affirme qu’elle poursuivra son appui à ARABSAT».

Le ministre a annoncé «officiellement la passation de la présidence au royaume hachémite de Jordanie représenté par le chef du gouvernement jordanien, Omar Rezzaz».

A l’ouverture de cette session, M. Boumzar a transmis au Roi Abdallah II de Jordanie, les salutations du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui lui souhaite tout le succès et la réussite au service de l'intérêt du peuple jordanien frère.