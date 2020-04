Restauration des mosquées séculaires : Les imams et chouyoukh de zaouïas saluent l’initiative

Les imams et les chouyoukhs de zaouïas ont salué la décision du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, portant restauration des mosquées séculaires d'Algérie, en tête desquelles la Mosquée Sidi Lakhdar à Constantine, où Cheikh Abdelhamid Ben Badis dispensait des cours d'exégèse et de Hadith, a indiqué un communiqué du ministère des Affaires religieuses et des wakfs.

«Les imams et chouyoukhs des zaouïas ont accueilli favorablement le message du Président de la République et sa décision de restaurer les vieilles mosquées d'Algérie, allant de la mosquée de Abou al-Mouhajir Dinar, passant par celles de Sidi Okba et de Sidi Lakhdar qui était un centre de rayonnement pour le pionnier de la renaissance moderne, jusqu'à la Grande moquée d'Alger, ce joyaux unique dans l'Algérie nouvelle, construite par ses enfants».«Les imams et chouyoukhs de zaouïas expriment à M. Tebboune leur profonde reconnaissance pour cette générosité et cette volonté sincère au service de la nation et ses constantes, et réaffirment leur volonté de poursuivre leur message scientifique et spirituel dans le cadre du référent religieux national», ajoute le communiqué.

le Président de la république avait annoncé à l'occasion de la Journée du Savoir, célébrée la 16 avril de chaque année, «la restauration de toutes les mosquées séculaires d'Algérie».