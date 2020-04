Déchets hospitaliers : Un problème de santé publique

La pandémie du coronavirus a engendré une évolution de la demande sur certains médicaments et équipements et matériels de santé, notamment par l'élimination des déchets biomédicaux, devenus, ces dernières années, une problématique qui a poussé les spécialistes à tirer la sonnette d'alarme.

Un plan d'action est mis en place par l'Agence nationale des déchets qui distribue des moyens de protection aux employés de l’incinérateur des déchets hospitaliers relevant du Centre d’enfouissement technique de Beni Merad.

Des tenues de protection et autres matériels et accessoires sont octroyés aux personnels de l'incinérateur des déchets hospitaliers. Des consignes ont été également données pour éviter tout risque de contamination par le Covid-19.

L'opération a été soutenue par la distribution d'un guide réalisé par le ministère de l'Environnement et des Énergies renouvelables, ainsi que celui de la Santé. Il est dédié aux méthodes et techniques liées à la sécurité du personnel et la protection de l'environnement.

Les mêmes services ramassent une tonne de déchets hospitaliers par jour au niveau de la wilaya de Blida qui a vu ses établissements hospitaliers bénéficier récemment d'un important don d'équipements de protection et de conteneurs. Une généralisation de cette action est également inscrite au titre du programme de l'Agence des déchets pour concerner, dans les prochains jours, d'autres régions, selon les responsables de l'Agence.

Les déchets biomédicaux deviennent un problème de santé publique. Des programmes ont été lancés, ces dernières années, pour le traitement de ce genre de déchets et des établissements de santé ont été dotés d'incinérateurs.

Chaque année, ce sont plus de 170. 000 tonnes de déchets hospitaliers qui sont jetées dans la nature ou stockées au niveau des structures relevant de la santé publique et privée, à l'échelle nationale, selon l’Association nationale pour la protection de l'environnement.

Samia D.