Béchar : Acquisition de 50 kits de dépistage

À la clinique ophtalmologique algéro-cubaine, 10 cas déclarés positifs sont placés en confinement sanitaire. Par ailleurs, cette même structure vient de bénéficier d’une cabine de désinfection et de nettoyage, d’une installation facile et qui garantit ainsi un maximum de sécurité pour les soignants et le public. Selon un communiqué de presse de la direction de la santé, les démarches entreprises auprès du ministère de la Santé en vue de l’ouverture d’une annexe de l’Institut Pasteur à Béchar augure des résultats probants. Cela permettra d’effectuer les tests dans des délais très brefs. La Direction de la santé de la wilaya de Béchar vient d’acquérir 50 kits de dépistage rapide du COVID-19.

Pour la prise en charge adéquate du personnel médical et paramédical, ceux-ci sont hébergés au niveau de l’hôtel Antar.

Ramdane Bezza