Des médecins s’expriment sur la pandémie : La vigilance doit rester de mise

Plus d'un mois après l’identification du premier cas contaminé du Covid-19, les spécialistes s'accordent à dire que le nombre des contaminations et des décès commence à baisser progressivement et que le plus dur est derrière nous.

Les médias révèlent que les statistiques relatives au nombre de cas de contamination et au nombre de décès démontrent une courbe stable. Ce qui laisse déduire que l’Algérie a dépassé le pic de l’épidémie de coronavirus et qu’on a entamé la phase de décroissance.

Ce n'est pas le cas, selon le docteur Hamid Rédha Malek, chef de service de réanimation à l’hôpital Béni Messous, qui appelle «à la vigilance et à la prise de conscience quant aux effets de rebond».

«Durant les cinq derniers jours, le nombre des cas contaminés a relativement baissé par rapport aux semaines précédentes», explique Rédha Malek, pour qui «la baisse est due plus ou moins aux mesures de confinement prises par les autorités et à la conscience des Algériens quant aux risques de contamination».

Le chef de service de réanimation insiste cependant sur «la vigilance quant aux messages rassurants qu'il ne faudrait pas décontextualiser». Pour lui, le plus important «est que les Algériens doivent garder à l'esprit que les mesures de confinement sont appliquées dans l'objectif d'éviter le désastre», c'est pourquoi «il ne faudrait pas que les citoyens changent leurs habitudes, notamment à l'approche du mois béni, et ce pour empêcher un rebond de la transmission et de contamination».

Le Dr Rédha Malek fait savoir que personne ne peut prédire l'évolution tant que les mesures de confinement n'auront pas montré leurs effets sur la courbe épidémique. C'est dans cette optique qu'il insiste pour que les mesures soient maintenues jusqu'à ce que le vaccin ou un autre traitement plus efficace soit disponible.

De son côté, le docteur Redhouane Ben Ameur, spécialiste en néphrologie, indique qu'avec les déclarations «rassurantes au cours de la semaine dernière, les citoyens avaient tendance à la négligence».

«La communauté scientifique a exigé dès le début qu'un confinement total soit décrété, car c'est la décision la plus sûre pour lutter contre la propagation de cette épidémie», et ce, ajoute-t-il, mieux qu'un confinement partiel avec le constat d'une certaine inconscience des Algériens risquant par là de prolonger la durée de cette guerre contre l’épidémie. Le Dr Ben Ameur explique qu'il faut être attentif aux chiffres annoncés par les autorités publiques et ne pas céder à la confiance aveugle. Le néphrologue insiste également sur l'importance de faire preuve de vigilance au moment où les mesures de confinement seront levées, car il s'agit d'un virus épidémique dont la disparition à court terme n'est pas probable. S'agissant des chiffres sur le nombre des nouveau cas, le néphrologue déclare qu'«ils sont plus ou moins rassurants, à condition de rester prudent». La prudence concerne notamment les risques d'un effet de rebond.

Car, si le confinement permet d'empêcher la transmission, une fois levé, il y a un risque de contact soudain des gens non immunisés avec les personnes infectées.

Tahar Kaidi