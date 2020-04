Docteur Karima Linda Ould-Kablia, DG de l’Agence nationale du sang : «Les réserves ont baissé de 50 à 80% dans les structures»

Les réserves en produits sanguins connaissent une baisse au niveau des structures de santé, ce qui a poussé l’Agence nationale du sang à appeler à la mobilisation pour accomplir cet acte essentiel pour sauver des vies. La directrice générale, docteur Karima Linda Ould-Kablia, assure que toutes les mesures ont été prises pour assurer la sécurité des donneurs de sang.

El Moudjahid : Quelles sont les mesures prises pour sécuriser l’opération de don de sang ?

Dr Ould-Kablia : Face à l’anxiété des donneurs, qui découle souvent d’un manque d’informations ou de la crainte d’être infectés pendant le don, nous devons sensibiliser sans relâche le public à l’importance de maintenir un approvisionnement suffisant au niveau national, à la nécessité de disposer de donneurs de sang pour sauver des vies et au caractère sécurisé de la procédure de don. Devant cette situation, et en plus des mesures habituelles fixées par les différents textes réglementaires et les procédures opératoires normalisées de l'activité transfusionnelle, l'ANS, en collaboration avec différents experts, a élaboré des recommandations et plusieurs directives ont été établies et transmises à l'ensemble des structures de transfusion sanguine réparties à travers le territoire national pour garantir la sécurité des donneurs, des malades et des professionnels de la santé.

Parmi ces mesures, je citerai le respect de la distanciation sociale (distance minimale d'un mètre entre les donneurs), l’obligation de la prise de température sans contact et le renforcement de l'interrogatoire pré-don à la recherche de cas suspects pouvant être affectés par le coronavirus. Nous avons également insisté sur le respect des règles d'hygiène spécifiques et strictes à savoir, lavage régulier des mains à l'eau et savon ou friction des mains avec le liquide hydroalcoolique, port de gants à usage unique et port de masques, désinfection régulière des surfaces après le passage de chaque donneur ou encore l’utilisation d'un matériel stérile et à usage unique.

Depuis l'apparition du coronavirus en Algérie, une baisse sensible de dons de sang a été enregistrée. Avez-vous estimé le manque en matière de stock de produits sanguins au niveau des structures de santé ?

Devant cette crise sanitaire, les réserves de sang à travers le territoire national ont baissé de 50 à 80% d'une structure à l'autre. En effet, le nombre de donneurs de sang a considérablement chuté et ces derniers ne se présentent plus au niveau des structures fixes de transfusion sanguine pour effectuer un don par peur d'être contaminés, mais aussi à cause probablement des mesures de confinement qui ont rendu plus difficile le déplacement des donneurs vers les points de collecte. Les collectes mobiles, représentant un tiers de l'ensemble des collectes, effectuées habituellement tout au long de l'année au niveau des placettes, des entreprises, des mosquées et universités ont été dans la majorité annulées. Or, aujourd'hui, des milliers de patients nécessitent des transfusions sanguines dans le cadre des situations d'urgence, telles que les traumatismes, les hémorragies lors de l'accouchement, les anémies chez les nouveau-nés, les interventions chirurgicales urgentes ou encore les cancers et les maladies du sang, telles que la drépanocytose et la thalassémie.

Pour combler le manque en produits sanguins, quelle sont les actions que vous venez d’entreprendre pour augmenter les collectes ?

Plusieurs mesures urgentes ont été prises afin de répondre à la problématique du don de sang et éviter les risques de pénurie des produits sanguins labiles préjudiciable dans le cadre de la prise en charge des patients nécessitant une transfusion sanguine, notamment durant cette période de confinement. En effet, depuis plusieurs années durant Ramadhan, les collectes sont effectuées à proximité des mosquées après la prière des Tarawih. L’année passée, nous avons collecté plus de 44.180 dons de sang. Nous devons sensibiliser sans relâche nos concitoyens à l’importance de maintenir un approvisionnement suffisant au niveau national et à la nécessité de disposer de donneurs de sang pour sauver des vies et d’assurer la sécurité de la procédure de don en impliquant le ministère des Affaires religieuses, le mouvement associatif et les comités des quartiers.

Dans ce contexte, le rôle des médias pour la sensibilisation au don de sang est important pour maintenir et renforcer les collectes afin de garantir un stock suffisant en produits sanguins au niveau des structures de transfusion sanguine et un approvisionnement continu en sang des services cliniques, sachant que les concentrés en globules rouges ont une durée de vie entre 35 à 42 jours. L'activité doit être poursuivie pour répondre aux besoins des patients pour lesquels la transfusion sanguine est vitale, tout en respectant les mesures de prévention contre la transmission interhumaine du virus. Aussi, nous avons mis en place un réseau de la transfusion sanguine à l'échelle de wilaya en mutualisant tous les moyens humains et matériels pour assurer la disponibilité du sang et la sécurité transfusionnelle au niveau des différents services et renforcer une solidarité inter-établissements.

La collecte du sang doit absolument se poursuivre même en cette période de pandémie que connaît l’Algérie. Nous comptons sur la solidarité des Algériens pour venir en aide à de nombreux patients qui ont besoin de cette matière vitale.

Entretien réalisé par :

Kamélia Hadjib