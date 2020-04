Béjaïa : Ouverture imminente de trois nouveaux hôpitaux

Trois nouveaux hôpitaux, implantés respectivement à Tazmalt, Oued Ghir et Souk-el-Ténine et qui avaient la particularité commune d’avancer laborieusement dans leur réalisation, seront mis en service incessamment, selon la wilaya, dont les responsables escomptent les mettre ainsi rapidement à profit, pour soutenir la lutte contre la propagation du Covid-19.

Les trois structures, notamment Tazmalt et Souk-el Tenine d’une capacité chacune de 60 lits ainsi que celle de Oued Ghir, un hôpital psychiatrique de 120 lits, sont quasiment achevées mais souffrent néanmoins d'absence de branchements aux réseaux de servitudes publiques, notamment l’eau, l’électricité et le gaz.

Pour ce faire, le wali a multiplié ces derniers jours les réunions de regroupement avec les opérateurs concernés, suivies de sorties sur le terrain afin de lever les contraintes qui s’y posent «très rapidement», affirme la cellule de communication de la wilaya.

Concernant le projet de l'hôpital de Tazmalt, le contrat avec l’entreprise réalisatrice a été résilié et va, donc, devoir connaître une nouvelle procédure pour la désignation d’une nouvelle entreprise. Ce qui, souligne la même source, «ne saurait tarder».