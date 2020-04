Fédération nationale des donneurs de sang : Appel à la générosité

Son président assure que les mesures d’hygiène et de désinfection des surfaces de contact et du matériel associé aux opérations de prélèvement de sang ont été renforcées, et soutient qu’il n y a aucun risque de contamination, puisque le matériel de prélèvement est sécurisé, stérilisé et à usage unique.

« Il est jeté immédiatement après son utilisation. C’est un matériel garanti à 100% et l’ensemble des agents portent un masque et la distance nécessaire est respectée entre les donneurs pour éviter toute propagation. C’est dire que la santé des donneurs de sang est assurée», explique Kaddour Gharbi. Il estime que malgré la pandémie du Covid-19 et les mesures de confinement instaurées, les citoyens doivent continuer à donner leur sang. «Il y va de la vie de centaines de personnes», a-t-il souligné, affirmant que «ce geste rendra l'espoir et le sourire à des milliers de personnes dans l'attente d'une transfusion». Le président de la FNDS indique que si la situation venait à s’aggraver, il est important d’avoir des stocks et considère que le don de sang constitue une opportunité pour le donateur pour avoir accès à un bilan sanguin, d’une analyse ainsi que d’une carte groupage gratuitement. «Certaines personnes peuvent être porteuses du virus. À travers le don de sang, elles peuvent être prises en charge à temps, évitant ainsi les complications», fait remarquer Gharbi qui regrette la baisse importante des réserves du sang. Pour la FNDS, ce constat s’explique notamment par l’arrêt des unités mobiles spécialisées dans la collecte du sang qui sont, en temps normal, postées à longueur de journée au niveau des places publiques connaissant de forte affluence. Dans les mosquées et les universités, les fidèles et les étudiants sont très sollicités et ont toujours répondu présents, souligne Gharbi. «Malheureusement, la situation sanitaire exceptionnelle a complètement désorganisé les plans de l’Agence nationale du sang», déplore-t-il. Salima Ettouahria