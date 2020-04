MAE : Le rapatriement effectué dans le respect des mesures sanitaires

À cet effet, une cellule nationale composée de plusieurs ministères s’attelle, sous la supervision du Premier ministre, Abdelaziz Djerad, à l'examen des meilleurs moyens de leur rapatriement.

«L'État a mis tous les moyens nécessaires et ne ménage aucun effort pour le rapatriement des Algériens se trouvant actuellement dans les quatre coins du monde», explique le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Abdelaziz Benali Cherif. Il fait savoir que les autorités s'accordent «à suivre de près de façon continue la situation des ressortissants bloqués à l’étranger», précisant qu’il était en concertation permanente avec les représentations diplomatiques et les consulats, ainsi qu’avec les autorités des pays d'accueil.

M. Benali Cherfi explique que le MAE fait de son mieux dans un contexte de crise et de moyens limités et qu'«une commission intersectorielle étudie le sujet et les mesures nécessaires pour mieux gérer cette situation et veiller à la protection de la santé publique, car le rapatriement devrait se faire d'une manière étudiée et dans le respect strict des mesures sanitaires.»

Les voyageurs rapatriés bénéficient du transport gratuit via la compagnie nationale «et ont été orientés vers des centres de mise en quarantaine où ils ont bénéficié d'un traitement convenable lors de leur retour», indique M. Benali Cherif.

Il regrette «les polémiques et surenchères et la panique sur des contenus médiatiques diffusés, notamment sur les réseaux sociaux et accusant les autorités de manquements dans la gestion de ce dossier». Le porte-parole de MAE les qualifie d’«inconscience des gens et d’inconsistance des revendications». Il relève que «plusieurs Algériens ont quitté le territoire national via des compagnies étrangères pour des destinations touristiques, alors que le monde était en ébullition et que les spécialistes mettaient en garde contre l'ampleur de la crise et les risques de propagation». Il assure que «l’État n’abandonnera jamais ses ressortissants». Il cite le cas des Algériens bloqués aux Émirats arabes unis, rapatriés «dans les meilleures conditions».

Tahar Kaidi