Christian Gourcuff, solidaire avec le personnel médical de Blida

L’ancien sélectionneur de l’équipe nationale d'Algérie de football, le Français Christian Gourcuff, a tenu à témoigner de sa solidarité et ses encouragements au personnel médical de la wilaya de Blida qui est au chevet des touchés par la pandémie du coronavirus. «Je voudrais m’adresser au personnel médical de Blida, pour leur témoigner toutes mes pensées pour le travail qu’ils sont en train d’effectuer. Je leur souhaite bon courage pour leur dévouement au sein de la population dans ces moments difficiles», a indiqué Gourcuff, dans un message vidéo, tout en assurant de son affection à ce corps médical qui est sur tous les fronts. Gourcuff (65 ans) avait été sélectionneur des Verts de 2014 à 2015, succédant juste après le Mondial brésilien à Vahid Halilhodzic. Il avait l’ambition et l’objectif d'entretenir la dynamique enclenchée au Mondial-2014 et tenter de construire un style de jeu à installer dans la durée.

L’actuel entraîneur du FC Nantes (Ligue 1 du championnat de France) avait quitté son poste de sélectionneur de l’Algérie après la phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations en 2015, et par consentement mutuel. (APS)