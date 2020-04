Personnes décédées du Covid-19 : Inhumées, à l’instar des autres morts, à travers tous les cimetières d’Alger

Les personnes décédées du Covid-19 sont inhumées, à l'instar des autres morts, à travers tous les cimetières du pays, ont affirmé mercredi les services de la wilaya d’Alger. Les obsèques des victimes de cette pandémie «se déroulent dans des conditions ordinaires» à travers les différents cimetières d’Alger, précise la même source ajoutant qu’«aucun carré n’a été réservé à cet effet».

Les agents en charge de l'inhumation sont dotés de tous les moyens de prévention et tenus de respecter les règles d'hygiène.

Une opération est en cours pour désinfecter les 112 cimetières que compte la capitale, tandis que celui d’El-Alia est désinfecté quotidiennement, rappellent les mêmes services.

Et d’ajouter que l’unité commerciale relevant de l’Établissement de gestion des pompes funèbres et des cimetières (EGPFC) de la wilaya d’Alger œuvre à la fabrication de cercueils pour les remettre de manière quotidienne aux établissements hospitaliers en fonction de la demande.