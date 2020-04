Naftal : Disponibilité des produits pétroliers

L’Entreprise nationale de commercialisation et de distribution de produits pétroliers (Naftal) a rassuré, mercredi, les citoyens de la disponibilité permanente de tous les produits pétroliers au niveau du réseau des stations-service, à travers l'ensemble du territoire national.

Dans un message adressé aux citoyens via le réseau des opérateurs de la téléphonie mobile, Naftal a rassuré quant à la disponibilité permanente de tous les produits pétroliers au niveau du réseau des stations-service, à travers l'ensemble du territoire national, selon les horaires fixés par les autorités.

Conformément aux orientations des pouvoirs publics, toutes les stations-service de Naftal restent donc ouvertes à travers le pays.

De plus, pendant le confinement partiel, un service minimum destiné aux ambulances, aux véhicules des corps constitués et en cas d’urgence a été mis en place.

La Société avait, également, pris des mesures pour assurer l'approvisionnement des populations concernées par des produits pétroliers nécessaires (gaz butane) à partir de ses centres de stockages et distribution limitrophes.