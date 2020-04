Coronavirus, Chlef : Réalisation du plus grand portique désinfectant

Une entreprise d’ingénierie et de technologie a réalisé le plus grand portique désinfectant, en Algérie, suivant les normes mondiales en vigueur, au profit de l’hôpital des Sœurs-Bedj de Chlef, a-t-on appris, mercredi, auprès du promoteur de cette entreprise, Nacer Chellou.

Selon cet ingénieur en mécanique, il s’agit du «plus grand couloir désinfectant, réalisé à ce jour en Algérie, selon les normes préconisées par le ministère chinois de la Santé, pour éviter une contamination par le nouveau coronavirus (Covid-19)», a-t-il indiqué, dans une déclaration à l’APS.

«Ce portique, de 3,50 m de long, sur 2,40 m de large et 3,40 m de hauteur, permettant la désinfection des personnes et des ambulances, a été réalisé en cinq jours. Il a été installé à l’entrée de l’hôpital des Sœurs-Bedj, considéré comme l’un des centres de référence de la wilaya de prise en charge de malades atteints du Covid-19», a-t-il ajouté.

M. Chellou a affirmé, en outre, que cet équipement utilise un type spécial de désinfectants via un système de pulvérisation, qui peut protéger la personne d’effets secondaires. Sa forme circulaire assure un système de ventilation qui prévient toute probabilité de résidus de bactéries, ou de virus en son sein», a-t-il précisé.