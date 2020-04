Constantine : Grand succès du Radiothon

À l’occasion de la journée du Savoir, coïncidant avec le 16 avril de chaque année, la station de radio de Constantine a lancé jeudi une collecte de dons au profit des familles frappées de plein fouet par les restrictions ayant affecté l’activité des travailleurs journaliers dépourvus de toute ressource.

Sous le slogan « Les ponts de l’amour et de la solidarité », sous l’égide de la wilaya, cette initiative a été marquée par la diffusion d’émissions d’animation et de sensibilisation ponctuées par des appels à la générosité et ce, sans interruption, de 8 à 20 heures.

Dans ce contexte, la wilaya a réquisitionné le centre de formation professionnelle de la zone industrielle Palma afin que les dons soient entreposés en attendant leur distribution aux bénéficiaires.

Concernant la nature des marchandises ramenées par ces derniers, il s’agit surtout de plusieurs produits alimentaires dont des pruneaux et des dattes consommés largement pendant le ramadhan.

Mme Samia Gouah, directrice de l’Action sociale et de la solidarité fait état de 700 aides individuelles en plus de celles des commerçants qui ont proposé de prendre en charge un certain nombre de familles dans le besoin ce qui a permis la préparation de près de 1.650 couffins qui seront distribués par le biais des APC et des comités de quartier. Pour rappel, la radio de Constantine n’en est pas à sa première initiative puisque des opérations similaires avaient déjà été organisées en 2001, en 2004 et en 2012.

I. B.