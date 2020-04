Tizi Ouzou : Les actions de solidarité s’intensifient

Dans le cadre des opérations de solidarité, en cette période de pandémie covid19,le groupe agroalimentaire «Le Semeur» de Tizi-Ouzou a lancé, jeudi dernier, une caravane de solidarité au profit de 9 localités. Cette louable action au profit des familles démunies et dans le besoin en cette période de confinement consiste en la distribution de pas moins de 2.700 kits alimentaires à travers les localités d’Ouaguenoun, Boudjima, Ait Aissa Mimoun, Mekla, Tizi Rached, Timizart, Yakouren, Ath Yenni. Le coup d’envoi a été donné en présence du responsable du groupe, Hamid Ramdane, les directeurs des services agricoles et de l'action sociale de la wilaya, les présidents d'APC, le chef de daïra de Ouaguenoun, les directeurs des forêts, de la CRMA, de l'institut ITMA, le subdivisionnaire de l'agriculture de Tizi-Ouzou et la chargée de la filière lait à la DSA.

Une association de la wilaya de Béjaia, Tafsut Bouhatem a également bénéficié d’un quota de produits alimentaire. Toujours dans le même cadre, le comité de wilaya de Tizi-Ouzou du Croissant-Rouge algérien a procédé le même jour à la distribution de près de 165 couffins alimentaires à travers 19 communes. Les associations Tharwa et Arrach elkhir de la commune de Tadmait ont de leur côté distribué 60 couettes et 50 couffins de produits alimentaires.

Cet élan de solidarité s’est nettement intensifié ces derniers jours à l’approche du ramadhan. Par ailleurs, l’Assemblée populaire de wilaya a récemment pris en charge le financement d'une opération d'acquisition de deux hottes médicales au profit du service de microbiologie du CHU Nedir-Mohamed, a-t-elle annoncé dans un communiqué. Cette opération est intégrée dans la mise en place du laboratoire d’analyse du Coronavirus mise en service conjointement par l’université Mouloud-Mammeri, le CHU et l’Institut Pasteur d’Algérie, a indiqué l’APW, tout en précisant que les deux hottes sont opérationnelles et qu'une troisième est en voie d'acquisition. L’APW s’est engagée à mobiliser tous les moyens financières, y compris par l’ouverture de crédit par anticipation, pour l’acquisition d'équipements aux établissements hospitaliers engagés dans la lutte contre cette pandémie.

Une enveloppe financière de l’ordre de 20 millions de dinars avait été mobilisée le lendemain de l’apparition de cette pandémie pour l’achat au profit des professionnels de la santé du CHU Nedir-Mohamed, des équipements de sécurité. L’APW a lancé une opération de solidarité envers les familles dans le besoin encette période de confinement durant laquelle plusieurs chefs de familles se sont retrouvés sans salaire. Cette opération consiste en la distribution de pas moins de 20.000 couffins alimentaires grâce à une enveloppe financière de l’ordre de 80 millions de dinars.

