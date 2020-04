Aux pays en développement : L’OCDE appelle à renforcer l’aide internationale

«Nous avons maintenant le devoir supplémentaire de renforcer notre soutien aux pays qui sont les plus durement touchés par la crise du coronavirus», a déclaré le secrétaire général de l'Organisation pour la coopération et le développement économiques (OCDE) Angel Gurria, cité dans un communiqué.

«La réponse des fournisseurs d'aide au développement dans les semaines et les mois à venir sera un atout majeur dans la bataille mondiale» contre l'épidémie, a-t-il souligné.

L'an dernier, l'aide publique au développement (APD) des membres du Comité d'aide au développement (CAD) de l'OCDE a progressé de 1,4% à 152,8 milliards de dollars (141 mds EUR), notamment à destination de l'Afrique, et malgré un recul de 2% sur un an de l'aide allouée pour prendre en charge les réfugiés. Les Etats-Unis restent le principal donateur (34,6 milliards, -0,4%), devant l'Allemagne (23,8 milliards, -1,4%), le Royaume-Uni (19,4 milliards, +2,2%), le Japon (15,5 milliards, +7,5%) et la France (12,2 milliards, +4,2%).

Le CAD a indiqué la semaine dernière que ses membres s'efforceraient de «protéger» les budgets de l'aide publique au développement, malgré la crise économique engendrée par l'épidémie de Covid-19.

«Nous devons nous appuyer sur cette tendance positive (de 2019), car cette crise mondiale exige une coopération mondiale forte», a affirmé la présidente du CAD Susanna Moorehead, citée dans le communiqué. L'instance a notamment enjoint ses membres de «cibler» leurs efforts sur les systèmes de santé.

L'OCDE rappelle en particulier le rôle majeur qu'a joué cette aide publique lors des précédentes crises, en étant une «source stable de financement» pour atténuer leur impact. Par ailleurs, l'OCDE dit étudier «les modalités d'allègement de la dette et d'autres mécanismes financiers pour les pays en développement».

Pour l'ONG Oxfam, la pandémie «exige des efforts beaucoup plus importants» que les montants alloués à l'APD l'an dernier. Elle rappelle que les Nations-unies ont estimé qu'il faudrait mobiliser 2.500 milliards de dollars pour aider les pays en développement, dont 500 milliards sous forme d'aide publique.

Selon Oxfam, les pays de l'OCDE devraient ainsi consentir un effort de «292 milliards de dollars, soit moins que la fortune combinée des trois hommes les plus riches du monde».