Banque européenne d’investissement : Création d’un fonds de garantie de 25 milliards d’euros

Le Conseil d’administration de la Banque européenne d’investissement (BEI) a approuvé jeudi la création d’un fonds de garantie européen Covid-19, qui sera doté de 25 milliards d’euros afin de déployer de nouveaux investissements. Ces derniers viennent en réponse aux conséquences économiques de la crise due à la pandémie du nouveau coronavirus. Le fonds permettra au Groupe BEI d’accroître son appui aux entreprises européennes jusqu’à hauteur de 200 milliards d’euros supplémentaires, notamment en faveur des PME, précise un communiqué de la BEI publié à l’issue d’une réunion extraordinaire de son conseil d’administration. La décision du conseil d’administration fait suite à la recommandation formulée le 9 avril par l’Eurogroupe d’inclure la proposition de la BEI de créer ce fonds dans le train de mesures de la réponse conjointe de l’Union européenne (UE) à la pandémie. «Ce fonds de garantie permettra au Groupe BEI d’avoir un rôle décisif dans le cadre du train de mesures de l’UE adopté par l’Eurogroupe. Les ministres des Finances de l’UE nous ont demandé d’agir sans délai et c’est ce que nous faisons», a expliqué le président de la BEI, Werner Hoyer, cité dans le communiqué. Et d’ajouter : «Nous pouvons désormais agir très rapidement, main dans la main, avec nos partenaires nationaux et de l’UE, en veillant à ce que le soutien parvienne aux pans de l’économie qui en ont le plus cruellement et le plus urgemment besoin». Selon la banque de l’UE, il est prévu que chacun des 27 Etats membres contribue au fonds de garantie, lequel sera également ouvert aux contributions de tiers, provenant notamment du budget de l’UE. Le fonds de garantie sera établi au titre de la plate-forme de partenariat pour les fonds, une structure de la BEI, conformément à des procédures standard et à des cadres juridiques existants. Il sera officiellement constitué dès que les Etats membres représentant au moins 60 % du capital de la BEI auront pris les engagements qui s’imposent. Aucune création d’instruments ou de processus n’étant nécessaire, le fonds pourra être promptement mis en place. Le fonds de garantie européen Covid-19 sera mis en œuvre par la BEI et le Fonds européen d'investissement (FEI), filiale du groupe spécialisée dans le financement des petites et moyennes entreprises. Il servira de bouclier protecteur pour les entreprises européennes confrontées à un manque de liquidités.