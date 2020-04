Pétrole : Le Brent à 28 dollars

Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en juin valait 28,19 dollars à Londres, en hausse de 1,81% par rapport à la clôture de mercredi. A New-York, le baril américain de WTI pour mai gagnait 0,70%, à 20,01 dollars.

La veille, la référence américaine a terminé sous les 20 dollars le baril, au prix le plus bas vu depuis février 2002. Pour les analystes du marché, les prix du pétrole restent sous une pression considérable même s'ils se reprennent ce matin. «On en revient encore à la simple équation d'une offre trop importante par rapport à une demande en chute libre», ont-ils estimé.

Dimanche dernier, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep+) et leurs principaux partenaires se sont entendus sur une baisse de leur production de 9,7 millions de barils par jour (mbj) pour mai et juin afin de rééquilibrer le marché et de relancer les prix du brut. Mercredi, les stocks de pétrole brut aux Etats-Unis ont flambé selon les chiffres hebdomadaires de l'Agence américaine d'information sur l'Energie (EIA).

L'Agence internationale de l'énergie (AIE) était venue confirmer plus tôt dans la journée les craintes qui pèsent sur la demande mondiale, frappée de plein fouet par la pandémie de nouveau coronavirus et les mesures entravant la bonne marche de l'économie qui l'accompagne.

Son rapport «dépasse les pires prévisions sur la demande d'or noir que nous avions vu jusqu'alors», commentent des analystes, estimant que même avec un respect rigoureux des coupes, l'Opep+ ne sera pas en mesure de résoudre le problème du débordement des stocks à court terme».