EN Italie en février sur un an : L’excédent commercial a quasiment doublé

L'excédent commercial de l'Italie a quasiment doublé en février sur un an, tiré notamment par les exportations vers les Etats-Unis et la Turquie, a annoncé vendredi l'Institut national des statistiques (Istat). L'excédent commercial atteint 6,08 milliards en février, soit 2,84 milliards de plus qu'en février 2019. Sans tenir compte de l'énergie, il atteint 8,6 milliards d'euros. Sur un an, les exportations ont augmenté de 7%, entraînées notamment par les ventes de produits pharmaceutiques (+41,2%), les moyens de transports autres que les voitures (+14,4%) et les produits alimentaires, boissons et tabac (+11,9%).

Dans le même temps, les importations ont reculé de 0,7%. Les pays vers lesquels les exportations ont le plus progressé sur un an sont les Etats-Unis (+22,3%), l'Allemagne (+6,8%), la France (+7,5%), la Belgique (+20,2%) et la Turquie (+36,6%) alors que d'importantes baisses ont été enregistrées vers la Chine (-21,6%), principal foyer alors de l'épidémie de coronavirus, et le Royaume-Uni (-8,2%). Par rapport à janvier 2020, les exportations ont progressé de 1,1% tandis que les importations ont diminué de 3,8%. L'excédent commercial de l'Italie, crucial pour une économie péninsulaire très dépendante des exportations, avait enregistré une hausse de près de 35% en 2019, atteignant 52,94 milliards d'euros. La péninsule se situe ainsi quatrième rang dans l'Union européenne en termes d'excédent commercial, derrière l'Allemagne (227,9 milliards d'euros), les Pays-Bas (65,9 milliards) et l'Irlande (63,9 milliards), selon Eurostat.