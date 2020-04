Zone euro en février : Léger recul de la production industrielle

La production industrielle en zone euro a légèrement reculé en février dernier, un mois avant la mise en place de mesures de confinement destinées à enrayer la pandémie de coronavirus, a indiqué jeudi l'Office européen des statistiques.

En données corrigées des variations saisonnières, la production industrielle a diminué de 0,1% en février par rapport à janvier, dans les 19 pays ayant adopté la monnaie unique. En janvier, elle avait augmenté de 2,3%. Parmi les Etats membres pour lesquels les données sont disponibles, l'Italie enregistre un recul de 1,2% en février après une hausse de 3,6% en janvier.

Ce pays est le plus endeuillé d'Europe en raison de l'épidémie et les mesures de confinement qui ont commencé plus tôt que chez ses voisins. Pour la France, qui n'avait pas encore décrété le confinement, la production industrielle a augmenté de 0,9% en février, après une hausse de 1,1% en janvier. Les baisses les plus marquées ont été enregistrées en Grèce (-3,7%), au Portugal (-2,8%) et à Malte (-2,6%), tandis que les hausses les plus fortes ont été relevées en Estonie (+8,7%) et en Lettonie (+3,1%). Pour l'ensemble de l'UE, la production industrielle est restée stable en février, après avoir crû de 2,1% en janvier.