Pour rétablir l’équilibre du marché : L’OPEP+ poursuivra les efforts

«Les efforts conjoints, dirigés par l'Opep+ dans le cadre de la déclaration de coopération vont continuer visant à rétablir l'équilibre du marché mondial du pétrole, dans les incertitudes et la volatilité actuelles, afin de garantir un approvisionnement en pétrole efficace, économique et sûr pour les consommateurs et un juste retour sur le capital investi», affirme l’Organisation dans son rapport mensuel, portant évaluation et perspectives du marché pétrolier publié sur son site web.

Concernant l’évaluation du marché pétrolier, le rapport souligne que «le creux saisonnier typique des raffineurs, à la fin du premier trimestre de chaque année, est exacerbé par une destruction sans précédent de la demande de pétrole en raison de la propagation mondiale du Covid-19».