Prêts bancaires en France : Moins de 5% de refus pour les entreprises éligibles

Le taux de refus sur les demandes de prêts garantis par l'Etat (PGE) est inférieur à 5% pour les entreprises éligibles à ce dispositif, a affirmé jeudi Frédéric Oudéa, président de la Fédération bancaire française (FBF). Quelque 85% des entreprises en France sont «éligibles de facto» aux prêts garantis par l'Etat, a estimé le dirigeant bancaire, également directeur général de Société Générale, lors d'une interview sur LCI. Pour ces entreprises, «le taux de refus (...) est de l'ordre de moins de 5%» voire plutôt «entre 2 et 3%», a-t-il précisé. Après «il y a toujours des cas pour une raison, bonne ou mauvaise», a-t-il poursuivi recommandant aux professionnels s'estimant lésés de recourir au médiateur du crédit aux entreprises, chargé d'arbitrer les litiges entre établissements bancaires et clientèles professionnelles.

Ce médiateur reçoit actuellement 130 dossiers litigieux par jour, qui représente «moins de 1% du flux des dossiers de demandes (de PGE, ndlr) qui nous arrivent», a-t-il évalué, estimant que «statistiquement» les banques traitaient «l'essentiel» des demandes.

Toutefois, «j'ai demandé qu'un correspondant soit mis en place dans chaque banque pour recueillir les cas en question, qui seront réexaminés par les banques si jamais il y a une erreur», a-t-il garanti. Trois semaines après le lancement du dispositif de PGE, dont l'Etat français se porte garant à hauteur de 300 milliards d'euros, les banques françaises ont comptabilisé pour «près de 50 milliards d'euros de demandes pour 250.000 prêts». Evoquant la situation dans son propre groupe bancaire Société Générale, le dirigeant a fait état de «9 milliards de demandes en trois semaines» contre «12 milliards d'euros de prêts nouveaux» l'année dernière. «En trois semaines, c'est l'équivalent de neuf mois de production de crédits normale», a-t-il résumé.



Baisse de 25,5% des créations d’entreprises



Les créations d’entreprises en France se sont effondrées de 25,5% en mars dernier dans le contexte de propagation du coronavirus et de confinement généralisé de la population, a annoncé jeudi l’Insee. Les créations d’entreprises classiques ont reculé de 30% et les immatriculations de micro-entreprises ont diminué de 19,6%. Cette baisse est légèrement atténuée par le report sur le mois de mars de certaines créations d’entreprises qui n’avaient pas été comptabilisées en février dernier en raison de difficultés techniques rencontrées dans les échanges de données entre l’Insee et un centre de formalité des entreprises, a précisé l’institut de la statistique. La baisse des créations d’entreprises concerne tous les secteurs d’activité, avec le repli le plus lourd pour le secteur de l’hébergement et de la restauration (-36,8%).