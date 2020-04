Le chômage grimpe toujours aux États-Unis : Trump veut faire repartir l’économie

Plus de 22 millions de personnes se sont inscrites au chômage aux États-Unis en quatre semaines, selon les chiffres publiés jeudi, peu avant que Donald Trump ne dévoile son plan pour faire redémarrer la première économie du monde, mise en sommeil pour enrayer la pandémie. Mais le président républicain, qui brigue un second mandat à la Maison-Blanche et avait fait de la bonne santé de l'économie l'un de ses principaux arguments de campagne, entend bien faire redémarrer sans tarder les entreprises du pays.

Estimant que les Etats-Unis ont probablement «passé le pic» des nouveaux cas recensés de coronavirus, il doit présenter jeudi sa feuille de route pour la «réouverture de l'économie» et donner des directives pour chacun des 50 Etats du pays. «Nous allons rouvrir des Etats, certains Etats beaucoup plus tôt que d'autres. Certains Etats pourraient en fait ouvrir avant l'échéance du 1er mai», a assuré le président américain mercredi.

Les nouvelles demandes d'allocations chômage sont restées à un niveau historiquement élevé la semaine passée, bien qu'en léger recul, avec 5,2 millions de personnes qui ont rempli un dossier pour la première fois, selon les chiffres publiés jeudi par le département du Travail. Depuis un mois désormais que les mesures de confinement ont été étendues et renforcées dans le pays, plus de 22 millions de personnes ont dû aller pointer au chômage après avoir perdu leur emploi ou subi une baisse drastique de leur activité. Le record historique a même été atteint fin mars, avec plus de 6,8 millions de nouvelles demandes en une semaine.

La première économie du monde, florissante en début d'année, a souffert dès le mois de mars, et les brusques chutes d'activité ont touché l'ensemble des secteurs, souvent tombés à des niveaux pires que ceux qu'ils avaient connus au beau milieu de la grande récession de 2009. La consommation, moteur de la croissance américaine, a même calé avec des ventes au détail en baisse de 8,7%. Si le pic du nombre de licenciements semble désormais atteint, «les demandes de chômage devraient rester extraordinairement élevées dans les semaines à venir alors que l'économie s'enfonce dans une récession», ont commenté les analystes d'Oxford Economics dans une note. Et il faudra «probablement un an ou deux, voire quelques années pour que l'économie américaine retrouve son plein potentiel» après cette crise, selon le président de la Fed de New York, John Williams. Dans cet Etat, épicentre de la pandémie aux Etats-Unis, le gouverneur vient d'annoncer que le confinement serait prolongé jusqu'au 15 mai.



Il faudra «probablement un an ou deux, voire quelques années, pour que l'économie américaine retrouve son plein potentiel» après la crise du Covid-19, a dit jeudi le président de la Fed de New-York, John Williams. «Malheureusement, je pense que c'est une situation où notre économie va être moins performante pendant un certain temps et les risques sur l'inflation sont plus à la baisse qu'à la hausse», a-t-il encore indiqué lors d'une conférence virtuelle de l'Economic club de New-York. La région de New-York est l'épicentre du coronavirus aux Etats-Unis.