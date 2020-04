Suspension des dessertes maritimes : Le groupe Gatma perd 5O% de chiffres d’affaires

«Hormis les dessertes de rapatriement de ressortissants algériens opérées par l’Entreprise nationale de transport maritime de voyageurs (Entmv), filiale du Groupe Gatma, depuis l’Espagne vers Oran (450 personnes) et depuis la France (Marseille) vers Alger (800 personnes), la flotte nationale de transport de voyageurs, composée de trois navires, est à l’arrêt depuis», a affirmé Larbi Ghomri, DG du groupe.

Intervenant en «saison haute», qui devait commencer le mois de mars dernier, cette baisse accentue les pertes pour l'ENTMV et le Groupe. Et explique, d’autre part, que les navires algériens de transport de fret, au nombre de dix, continuent à assurer normalement leurs activités dans l’import et l’export des marchandises depuis et vers l’Algérie. Après une baisse enregistrée au début du confinement, le transport du fret a repris rapidement car, explique M. Ghomri, «les opérateurs économiques et les armateurs, à travers le monde, devaient préserver leurs marchés et alimenter leurs réseaux de distribution pour préserver l’emploi». Sans risque de contamination ? «Le contact humain est réduit dans ce genre d’activités, car une fois accostés, les navires sont chargés et déchargés avec des moyens mécaniques», précise M. Ghomri. Il précise que les échanges de marchandises n’ont pas été impactées pour l’Algérie et le transport des produits industriels, comme l’acier, la quincaillerie, la pièce de rechange, les produits chimiques, se poursuit normalement à travers des navires algériens. Toutefois, le transport des autres produits, très sollicités en cette période de crise sanitaire et de confinement, enregistrent une hausse, comme les céréales, la poudre de lait et les produits pharmaceutiques. Par ailleurs il convient de préciser que le groupe GATMA n’est pas le seul à être sérieusement impacté par le Covid-19. Naftal, à titre d’exemple, vit une situation pareille. La consommation des produits pétroliers, notamment les carburants, a enregistré une baisse drastique depuis le début du confinement sanitaire, entraînant une baisse avoisinant les 50% du chiffre d’affaires de la Société nationale de commercialisation de produits pétroliers (Naftal). «Le déclin de la consommation est observé depuis l’instauration du confinement sanitaire, à la mi-mars, en raison de la propagation de l’épidémie du Coronavirus (Covid-19), réduisant la consommation des produits pétroliers, tous types confondus, à des taux allant de 50% jusqu’à 80 %», a expliqué le directeur de la communication de Naftal, Djamel Cherdoud. En termes de volume, prenant en comparaison les quantités commercialisées en deux jours, l’une avant le confinement sanitaire, soit jeudi 13 février, l’autre pendant le confinement sanitaire, soit jeudi 9 avril, M. Cherdoud, a fait état «d’un recul drastique».

Fouad Irnatene