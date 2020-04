Grand angle : L’heure de la réflexion

Le confinement imposé par la pandémie du Covid-19 est mis à profit par d’aucuns pour remettre au goût du jour certaines réflexions en cours avant l’apparition du coronavirus. Il en est ainsi du multilatéralisme et de son utilité. Et nombre de politologues pensent que cette pandémie, contre laquelle lutte le monde des scientifiques et des chercheurs, «démontre avec une terrible force la nécessité de repenser le multilatéralisme», un système international remis en cause par le président américain, Trump, et que les autres dirigeants de ce monde défendent et tentent même de réinventer pour l’adapter à la nouvelle conjoncture internationale. Il est certain que pour l’heure, le président des Etats-unis, le pays le plus touché par la pandémie, n’a pas la tête à chercher de nouveaux arguments pour justifier sa position sur la question, mais il est permis de croire que l’ampleur de la crise sanitaire à laquelle fait face le monde en même temps est susceptible de susciter quelques questionnements chez le locataire du bureau ovale. Est-il pour autant capable de changer de point de vue et de se laisser convaincre par les arguments des défenseurs du multilatéralisme, renforcés dans leur conviction intime par cette pandémie de Covid-19 ? Le 24 avril 2019, était célébrée, pour la première fois, la «Journée internationale du multilatéralisme et de la diplomatie au service de la paix», proclamée dans la résolution du 12 décembre 2018. Le Secrétaire général de l’ONU avait estimé alors que «le fait que l’on ait besoin de proclamer cette journée en dit long sur la situation actuelle de notre projet commun de coopération internationale». Et nombreux parmi les participants à cette célébration avaient souligné le paradoxe de la situation dans laquelle se trouve aujourd’hui le monde. Une situation caractérisée par des défis mondiaux de plus en plus connectés, alors que les réponses qui leur sont apportées sont de plus en plus fragmentées. Mais pour autant, si les partisans du multilatéralisme s’appuient entre autres sur l’argument qu’«aucun pays, aussi puissant soit-il, ne peut résoudre seul les problèmes» auxquels la communauté internationale est confrontée, il reste aussi vrai qu’il faut prouver sa valeur ajoutée. Or il n’est un secret pour personne que l’ONU, qui incarne le multilatéralisme, est loin d’être à la hauteur de certaines des crises actuelles, même si la responsabilité ne lui incombe pas et qu’elle est à chercher du côté des grandes puissances. Mais c’est l’organisation qui est montrée du doigt pour dénoncer cette incapacité de résoudre les conflits. C’est pourquoi, il y a lieu, pour mieux défendre le multilatéralisme, de mettre en œuvre la réforme de l’ONU.

Nadia K.