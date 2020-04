Ukraine : Nouvel échange de prisonniers entre Kiev et séparatistes pro-russes

La présidence ukrainienne a annoncé jeudi le début d'un nouvel échange de prisonniers entre les forces gouvernementales et les séparatistes pro-russes de l'est du pays, le troisième depuis l'arrivée au pouvoir de Volodimir Zelenski qui a soulevé l'espoir d'une normalisation des relations entre l'Ukraine et la Russie. Cet échange, qui se traduira par la libération de 19 ressortissants ukrainiens, «démontre l'efficacité de la stratégie du président et le respect des accords conclus lors du sommet en format Normandie en décembre 2019», ont fait valoir les services du président ukrainien dans un communiqué qui ne précise par le nombre de détenus libérés en échange. Quelque 13.000 personnes ont été tuées depuis le printemps 2014 dans le conflit qui oppose dans l'est de l'Ukraine les forces ukrainiennes à des combattants séparatistes pro-russes à la suite de l'annexion de la péninsule ukrainienne de Crimée par la Russie.