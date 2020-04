«C’est un peu trop tôt pour tirer des conclusions», prévient d'emblée le chef de service réanimation au CNMS avant d’avancer qu’«actuellement et en vue du nombre de personnes guéries et du nombre de personnes sous protocoles médical nous sommes satisfaits».

En plus des bilans avancés quotidiennement par le comité scientifique de lutte contre le covid19, l’invité de la radio Chaine 3 révèle que le taux d’occupation des lits de réanimation, en Algérie, ne dépasse pas, à présent les 17%. «On appréhendait l’afflux massif de patients en réanimation, mais grâce à la mise en place rapide du protocole médical et à la réactivité des trois services phares (médecine interne, pneumologie et infection) les services ne sont pas saturés et on n’a pas eu une grande pression sur la réanimation», a-t-il déclaré.

