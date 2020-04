Installation officielle du Directeur Général de la Documentation et de la Sécurité Extérieure (MDN)

Le Général-Major Saïd Chanegriha, Chef d’Etat-Major de l’ANP par intérim ,a procédé, Jeudi 16 avril , à l’installation officielle du Général-Major Mohammed Bouzit , dans les fonctions de Directeur Général de la Documentation et de la Sécurité Extérieure, en remplacement du Colonel REMILI Kamel-Eddine.au nom de Monsieur le Président de la République, Chef Suprême des Forces Armées, Ministre de la Défense Nationale, et conformément au Décret présidentiel du 15 avril 2020, selon un communiqué du MDN.

A cette occasion, le Général-Major a tenu à demander aux cadres de cette Direction, toutes catégories confondues, « de soutenir et d’assister leur nouveau Chef, à travers leur engagement, à tous les niveaux et dans la limite de leurs prérogatives, en s’acquittant des missions qui leur sont dévolues, avec la rigueur et l’assiduité requises, de manière à assurer la protection des intérêts suprêmes de l’Algérie ».

Rédaction Web