Transmission de maladies des animaux à l’homme : L’ONU adopte des normes numériques de lutte

Les Nations unies ont annoncé mardi l’adoption de normes numériques pour aider les Etats à lutter contre les risques de transmission de maladies des animaux à l’homme. Selon la Commission économique de l’ONU pour l’Europe (UNECE), garantir un contrôle adéquat du commerce international des animaux et des produits d’origine animale et permettre l’application adéquate de normes sanitaires strictes sont donc «des mesures importantes pour limiter les risques de transmission des animaux à l’homme».

«Les coronavirus, dont celui responsable de la pandémie de Covid-19, font partie d’une grande famille de virus qui sont communs chez les animaux et peuvent parfois être transmis à l’homme - un phénomène connu sous le nom de zoonose», rappelle Jean Rodriguez, porte-parole de l’UNECE dans un entretien publié sur le portail d’information des Nations unies.

Selon la même source, la plupart des contrôles existants sur le commerce international des animaux, des plantes et d’autres produits agricoles dans le monde entier sont encore effectués par la délivrance et l’échange de licences, de permis et de certificats sur papier.

«Ce processus est non seulement lent mais aussi plus vulnérable à la fraude, à la falsification et à la corruption, ce qui entrave la mise en œuvre efficace des contrôles de santé et de sécurité par les gouvernements» , a relevé M. Rodriguez.

Pour renforcer les contrôles pouvant garantir à la fois la légalité du commerce international et l’application des normes sanitaires, les gouvernements se tournent de plus en plus vers des mécanismes de protection de haute technologie. Il s’agit parfois de ces normes élaborées par le Centre des Nations unies (CEFACT-ONU) d’UNECE, ajoute-t-on.