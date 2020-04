Internet : Guterres déplore une «dangereuse épidémie de désinformation»

Le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a annoncé mardi une nouvelle initiative pour «inonder l’Internet de faits et de données scientifiques» face à une «dangereuse épidémie de désinformation» sur le Covid-19. Dans un message vidéo, relayé par le site officiel de l'ONU, M. Guterres, a plaidé en faveur de la confiance en la science, la confiance dans les institutions et la confiance entre individus, saluant le travail des journalistes qui vérifient les faits face à une avalanche «d'articles trompeurs et de publications erronées» sur les médias sociaux.

Dans ce contexte, il a appelé les entreprises de médias sociaux «à faire plus pour éliminer la haine et les affirmations néfastes sur le Covid-19». Les experts s’inquiètent que cette désinformation mette des vies en danger, incitant certaines personnes ayant des symptômes à essayer des remèdes non prouvés dans l’espoir de «se guérir». Alors que la science et la solidarité devraient être les priorités du monde entier pour combattre la pandémie, une «désinfo-démie» mondiale se répand, a noté le SG de l’ONU. «Les conseils de santé nocifs et les solutions de charlatan prolifèrent. Des mensonges remplissent les ondes. Des théories du complot infectent l’Internet. La haine devient virale, stigmatisant et diffamant des personnes et des groupes», a-t-il déploré.