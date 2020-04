Denrées alimentaires et produits agricoles : Ni rupture ni pénurie

À l'instar d'autres pays, l'Algérie est confrontée au problème épineux relatif aux sacrifices économiques consentis.

Dans les semaines à venir, les autorités seront confrontées aux mêmes problèmes tant le risque d'une résurgence existe, expliquent des spécialistes en santé publique et des économistes. Le retour de la population à la vie normale et surtout au travail ne pourra se faire que progressivement. Néanmoins, ce qui a été constaté de positif, c'est qu’en dépit de cette situation inhabituelle, les marchés et les circuits de distribution des produits alimentaires, agricoles en particulier, connaissent un ravitaillement régulier et le réapprovisionnement sera assuré, à travers tout le pays, ont annoncé les ministères de l'Agriculture et du Commerce, notamment.

Le marché ne souffrira d’aucune discontinuité dans son approvisionnement, a assuré le Premier ministre, Abdelaziz Djerad. Tous les produits agricoles, fruits, légumes, viandes rouge et blanche, produits de pêche et autres sont, en effet, disponibles. Les produits sont en quantité suffisante, y compris pour Ramadhan. Ainsi, l'activité des marchés de gros et de détails ne s'est pas arrêtée. Pour rappel, le gouvernement a indiqué à l’opinion publique que l’approvisionnement du marché en denrées alimentaires agricoles affiche des niveaux satisfaisants et répond à la demande actuelle et à plus long terme. Pour la tomate, les pommes de terre et l’oignon, en particulier, les besoins du pays sont largement satisfaits par la production en cours et les quantités disponibles en stock.

Pour certains produits ayant connu un écoulement particulièrement rapide lors des derniers jours par crainte d’une éventuelle pénurie à leur niveau, telle que la semoule, des mesures ont été prises pour permettre aux citoyen de s’approvisionner régulièrement. Aussi, dans le cadre des mesures prises par notre pays dans la lutte contre la propagation du Covid-19, l’ensemble des opérateurs et des professionnels, ainsi que des commerçants concernés sont appelés à mettre en place toutes les conditions sanitaires et d’hygiène nécessaires. De telles mesures visent à garantir la continuité de l’activité.

Farid Bouyahia